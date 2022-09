Zgubione bomby atomowe, których nigdy nie odnaleziono. Szaleńczy program zimnej wojny

Dokładnie 64 lata temu rozpoczęto jeden z najbardziej szalonych programów zimnej wojny - stałe, całodobowe utrzymywanie w powietrzu bombowców z gotowymi do użycia bombami atomowymi na pokładzie. Program miał być gwarantem bezpieczeństwa USA, lecz jednocześnie doprowadził do licznych niebezpiecznych wypadków, w tym gubienia całych bomb. Części z nich nigdy nie udało się odnaleźć.

Chrome Dome

Operacja Head Start w kilka miesięcy dowiodła amerykańskiej zdolności do tego zadania. W rezultacie stała się pierwszą z całej serii operacji wojskowych, w ramach których bombowce strategiczne B-52 były stale utrzymywane w powietrzu. Najdłuższą, trwającą od 1960 do 1968 roku była operacja Chrome Dome, z którą kojarzony jest najczęściej cały tej projekt.

W wymiarze strategicznym Amerykanie osiągnęli sukces - Sowieci nie mogli zbagatelizować gotowych do uderzenia wrogich bombowców stale krążących w pobliżu ich terytorium. Zwłaszcza, że nie był to jeden bombowiec, ale zwykle 12 maszyn krążących parami nad olbrzymimi przestrzeniami koła podbiegunowego, Atlantyku czy Pacyfiku. A liczba ta mogła być w każdej chwili jeszcze zwiększona: w szczycie kryzysu kubańskiego w 1962 roku Amerykanie byli w stanie wypuszczać w powietrze każdego dnia nawet 75 bombowców strategicznych z bombami atomowymi na pokładzie.

Atomowe wypadki

W rezultacie w latach 1950-1980 w USA udokumentowane zostały co najmniej 32 dwa takie wypadki, obejmujące przypadkowe zrzuty, uszkodzenia, uruchomienia czy gubienie bomb atomowych. I choć trudno w to uwierzyć, co najmniej kilka z tych potężnych ładunków do dzisiaj nie zostało znalezionych.