Ogłosili Słowo Roku 2024. "Nic dziwnego, że tak wielu je wskazało"

Słowem Roku "Oxford English Dictionary" zostało "brain rot". W dosłownym tłumaczeniu zwrot ten oznacza "gnicie mózgu". Angielski słownik definiuje go jako termin określający "rzekome pogorszenie stanu psychicznego lub intelektualnego osoby", do którego dochodzić ma wskutek nadmiernego pochłaniania niskojakościowych, mało wymagających treści w sieci. Alternatywnie można go używać do opisu tych trywialnych, rozrywkowych materiałów - wskazują leksykografowie wydawnictwa Oxford University Press.