Rady od seniorów na dobre i szczęśliwe życie. Chwytają za serce

Na kilkanaście dni przed świętami Bożego Narodzenia Rodzinny Dom Opieki Zielony Dworek w Tąpkowicach opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym zachęcił do chwili refleksji. Pokazano zdjęcia jego podopiecznych, którzy na kartkach zapisali swoje rady na dobre i szczęśliwe życie.

Rady na szczęśliwe życie od seniorów

"W życiu często za czymś gonimy, zapominając o tym co jest ważne. Nasi podopieczni niejedno już przeżyli i chcieli podzielić się z Wami Swoimi radami" - napisano na Facebooku. "Zatrzymaj się na chwilę i przeczytaj. Pamiętaj, że życie jest tylko jedno, dlatego korzystaj z niego najlepiej jak tylko potrafisz!" - przypomina dom opieki.

Rady przekazywane przez seniorów okazały się bardzo różne. 82-letnia pani Gertruda radzi, by "nie odkładać życia na później". 90-letnia pani Cecylia by "szukać radości w małych rzeczach", zaś 81-letnia pani Stanisława: by "zwolnić i cieszyć się chwilą".