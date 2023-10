Wybrano Boomerskie Słowo Roku 2023. "Facetka" i "klawo" w czołówce, wygrał jednak inny popularny zwrot

Rozstrzygnięto plebiscyt na Boomerskie Słowo Roku 2023. W czołówce znalazły się takie wyrażenia, jak "za moich czasów" czy "klawo". Zdecydowanym zwycięzcą został jednak zwrot "proszę ja ciebie".

Pokolenie boomerów to ludzie urodzeni w powojennym wyżu demograficznym. Słowo "boomerskie" stało się synonimem czegoś mocno nieprzystającego już do naszych czasów. Samo zresztą zdążyło się już zestarzeć, o czym później. Plebiscyt na Boomerskie Słowo Roku po raz pierwszy zorganizowano w ubiegłym roku. Wtedy stała za nim agencja badawcza SW Research. Zwyciężyły "żal.pl" oraz "cepeen". Tegoroczną edycję plebiscytu zorganizował portal Iskry Wiedzy we współpracy z humorystycznymi serwisami Joe Monster i Demotywatory. W zabawie - według organizatorów - udział wzięły "tysiące osób", a głosujący mieli wybrać jedno z 21 zwrotów lub słów zaproponowanych przez organizatorów. 13 października na wspomnianych portalach opublikowano wyniki.

Zdecydowanym zwycięzcą zostało "proszę ja ciebie", które otrzymało 14,4 proc. wszystkich głosów. "Zwrot rzeczywiście bardzo często wykorzystywany i mówiący o tym, że osoba używająca na pewno nie należy do młodzieży, a nawet jeśli, to wykorzystuje ten zwrot najpewniej prześmiewczo. Tylko wiecie, najgorsze jest to, że jak się z czegoś śmiejemy i zaczynamy tego używać w sposób prześmiewczy, to w końcu - no właśnie - zaczynamy tego po prostu używać" - zauważyli organizatorzy.

Na drugim miejscu - z 10,9 proc. głosów - znalazło się słowo "facetka", czyli żartobliwe określenie głównie na nauczycielkę. "To dla nas niemałe zaskoczenie, bo myśleliśmy, że tego słowa używało się tylko w podstawówce jakieś 30 lat temu, a jednak dojrzali, a nawet przejrzali już ludzie z jakiegoś względu nadal go używają! Dlaczego? Po co? W jakich sytuacjach? Mamy tyle pytań!" - czytamy w podsumowaniu plebiscytu.

Podium uzupełniło wyrażenie "za moich czasów" (9,2 proc. głosów). "Tutaj nie trzeba nic dodawać. Za naszych czasów nie było takich plebiscytów" - ironizują organizatorzy plebiscytu.

Wyróżnili też słowo, które uplasowało się tuż za podium - "klawo". "Szczerze mówiąc, nie wiemy, kto w ogóle tak mówi? Chyba tylko ludzie, którzy za młodu chodzili na kawę do Małej Ziemiańskiej, żeby spotkać Tuwima z grupą Skamander" - czytamy m.in. na stronie Joe Monster.

Boomerskie Słowo Roku 2023 - ranking

1. proszę ja ciebie - 14,44 proc. 2. facetka - 10,87 proc. 3. za moich czasów - 9,16 proc. 4. klawo - 7,40 proc. 5. wihajster - 6,74 proc. 6. pannica - 6,39 proc. 7. serwus - 4,68 proc. 8. pekaes - 4,38 proc. 9. prywatka - 4,28 proc. 10. git - 4,23 proc. 11. ten teges - 4,18 proc. 12. kaszana - 3,27 proc. 13. sień - 3,07 proc. 14. dyskoteka - 2,67 proc. 15. wiocha - 2,52 proc. 16. synek - 2,42 proc. 17. essa - 2,11 proc. 18. w dechę - 2,11 proc. 19. saturator - 2,01 proc. 20. wapniak - 1,91 proc. 21. boomer - 1,16 proc.

Organizatorzy plebiscytu zauważyli, że samo słowo boomerskie "jest już mało aktualne, a 'boom' na nie był już parę lat temu". Dlatego poprosili internautów o wybranie wyrazu, który przy okazji kolejnych edycji mógłby je zastąpić. Oto pięć najczęstszych propozycji: dziaderskie, wapniackie/wapniakowe/wapniarskie, dziadowe/dziadcze/ dziadoskie/dziadowskie, lamerskie oraz klawe.

