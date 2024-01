Dziś "najsmutniejszy dzień w roku"? Teoria o Blue Monday może być niebezpieczna

Dziś wypada Blue Monday, zwany często najsmutniejszym dniem w roku. Ta popularna teoria nie znajduje potwierdzenia w nauce, coraz częściej jest też krytykowana przez ekspertów. Blue Monday może być jednak dobrą okazją do zwrócenia uwagi na rosnące problemy ze zdrowiem psychicznym na świecie.

Blue Monday wypada w tym roku 15 stycznia. To pseudonaukowy termin, mający oznaczać najsmutniejszy dzień w roku, który został stworzony przez psychologa i wykładowcę z Cardiff University Cliffa Arnalla. Zgodnie ze wzorem przedstawionym przez Arnalla, Blue Monday co roku wypada w trzeci poniedziałek stycznia.

Przy wyznaczaniu swojego wzoru psycholog wziął pod uwagę czynniki takie jak: W (pogoda), D (miesięczne wynagrodzenie), d (dług, debet), T (czas, jaki upłynął od Bożego Narodzenia), Q (niedotrzymanie postanowień noworocznych), M (poziom motywacji), N a (poczucie konieczności podjęcia działań).

Blue Monday - najsmutniejszy dzień w roku

Termin wymyślony przez Arnalla zyskał dużą popularność, nie istnieją jednak żadne dowody potwierdzające, że Blue Monday rzeczywiście można nazywać najsmutniejszym dniem roku. Wielu ekspertów wprost mówi o nim wprost jako "pseudonauce".

Co więcej, kilka lat po zaprezentowaniu tej teorii przez Arnalla, pojawiły się informacje, że psycholog współpracował z firmą reklamową obsługującą biuro podróży, które dzięki jego ustaleniom zachęcało ludzi do kupowania wycieczek, w założeniu mających pomóc w walce z ich złym samopoczuciem. W 2010 roku brytyjski "The Telegraph" ujawnił, że agencja zapłaciła Arnallowi za stworzenie wzoru i sformułowanie teorii najbardziej depresyjnego dnia w roku w przeliczeniu ok. 8 tys. zł.

Depresja - dane WHO

Portal CNN zwrócił uwagę, że według krytyków koncepcji "najsmutniejszego dnia w roku" przypisywanie depresji czynnikom zewnętrznym, takim jak liczba dni, która upłynęła od Bożego Narodzenia, może być też niebezpieczne. Zjawisko to może niekorzystnie wpłynąć na osoby cierpiące na depresję, sugerując, że mogą pomóc sobie za pomocą "czegoś równie prostego jak rezerwacja wakacji na słonecznej plaży".

Wymyślone Blue Monday można jednak wykorzystać jako okazję do zwrócenia uwagi na problemy ze zdrowiem psychicznym. Problem jest poważny: z szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że do 2030 roku depresja stanie się najczęściej występującą chorobą psychiczną. Obecnie cierpi na nią około 5 proc. dorosłej populacji świata, czyli około 280 mln ludzi.

Depresja to przede wszystkim poczucie braku zadowolenia z życia, utrata zainteresowań, poczucie ciągłego zmęczenia, problemy ze snem i zaburzenia odżywiania. Osoba zmagająca się z depresją nie zawsze jest smutna i przygnębiona, a objawy te mogą być niewidoczne dla otoczenia. Symptomami depresji mogą być też bóle, np. kręgosłupa, głowy, brzucha, a także dolegliwości gastryczne lub alergie.

Depresja PAP/ Maria Samczuk

Blue Monday - dieta

"Najsmutniejszy dzień w roku" dla niektórych jest też okazją do przypomnienia naturalnych sposobów, w jakie mogą poprawić sobie nastrój również osoby, które nie cierpią na depresję.

W tym roku włoski rolniczy związek Coldiretti z okazji Blue Monday zamieścił na swojej stronie internetowej serię rad, jak przy stole pokonać smutek i dzięki dobrze dobranej diecie poprawić sobie humor. Eksperci organizacji wyjaśnili, że należy podnieść w tym celu zawartość serotoniny w organizmie. Można to osiągnąć jedząc produkty bogate w tryptofan, organiczny związek chemiczny z grupy aminokwasów białkowych, który w połączeniu z węglowodanami, żelazem i witaminami z grupy B zwiększa poziom tego "hormonu szczęścia".

Specjaliści z Coldiretti sugerują w związku z tym, by w Blue Monday zjeść śniadanie z dodatkiem suszonych owoców oraz przede wszystkim migdałów, nadzwyczaj bogatych w tryptofan. Jeśli towarzyszyć im będzie mleko albo jogurt, one także mogą wpłynąć na podniesienie poziomu serotoniny.

Kolejna rada to lekki obiad, na przykład złożony z orkiszu, roślin strączkowych, jajek. Na kolację eksperci zalecają mięso z drobiu lub schab, ryby, a także sery takie jak parmezan, bo i one wyróżniają się wysoką zawartością tryptofanu. Nastrój mogą poprawić też szparagi, szpinak, brokuły i grzyby. Ale najważniejsze jest to - zaznaczył związek Coldiretti - by nie tylko w tzw. najsmutniejszym dniu, ale przez cały rok stosować dietę śródziemnomorską, uważaną za najlepszą na świecie.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałabyś/chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tu znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc - zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

Autor:wac//mm

Źródło: PAP, CNN, tvn24.pl