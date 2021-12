Barbórka 2021 - jak święto górników zmieniało się na przestrzeni lat

czytaj dalej

W kolejnej odsłonie afery mailowej pojawił się wątek dotyczący prac nad ustawą o "ściąganiu lekarzy z zagranicy". Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk miał napisać do szefa rządu Mateusza Morawieckiego, że marszałek Sejmu Elżbieta Witek i poseł PiS Tomasz Latos nie chcą zająć się ustawą kolejnego dnia. "Więc proszę zadzwoń do niej jutro na sekundę i poproś ją miło o puszczenie tej ustawy" - czytamy w ujawnionej treści maila, którego miał napisać Dworczyk. "I najbardziej wkurza mnie to, że takie akcje robią nabzdyczeni ludzie, którzy na co dzień nie przepracowują się nadmiernie, a mają o wszystko pretensje i sprawiają wrażenie jakby nieśli na barkach ciężar całego świata" - miał dodać szef KPRM, zwracając się do premiera.