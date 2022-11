Naukowcy: teksty ulubionych piosenek o miłości wiele mówią o związkach. "Zwracajcie na nie uwagę"

- Teksty piosenek o miłości mają znaczenie - twierdzą autorzy badania opisanego w ostatnich dniach przez "The Telegraph". Grupa naukowców z Uniwersytetu w Toronto sprawdziła zależność między ulubionymi piosenkami o miłości, a podejściem do związków.

Efekty pracy naukowców opublikowano na łamach czasopisma naukowego Personal Relationships. - Teksty mają znaczenie, więc zwracajcie na nie uwagę. Treść waszych ulubionych piosenek o miłości może pomóc wam uporządkować swoje myśli i uczucia, a także odkryć rzeczy na temat doświadczeń w związkach, z których nawet nie zdajecie sobie sprawy - stwierdził w rozmowie z "The Telegraph" Ravin Alaei, jeden z autorów badania.

Autorzy pracy, opublikowanej w końcu września tego roku, podzielili uczestników badania na cztery grupy, wykazujące różne podejścia do związków. W pierwszej z nich znalazły się osoby "zatroskane" i odczuwające odrzucenie. Do "unikających" przyporządkowano osoby o negatywnym i chłodnym podejściu do budowania relacji. Trzecią grupę "bezpiecznych" stanowili uczestnicy pewni swojego odwzajemnionego uczucia. W ostatniej grupie znalazły się osoby, których nie udało się przyporządkować do pozostałych zespołów. Uczestników badania poproszono o wybranie utworów z bazy zawierającej 7 tys. piosenek.

Teksty twoich ulubionych piosenek mogą wskazywać na twoje podejście do związków

Okazuje się, że "zatroskani" szczególnie upodobali sobie twórczość Adele. Jak wskazują naukowcy, teksty piosenek, takich jak "Someone Like You" świetnie rezonują z niepewnością i obawami, z jakimi osoby te podchodzą do budowania relacji. Mieli oni wybierać powolne, melancholijne piosenki, mówiące o niepewności i trudnościach związanych ze zbudowaniem relacji.

Z kolei osoby z grupy "bezpiecznych", które dobrze czują się w swoich związkach najczęściej skłaniały się w stronę rytmicznych, wypełnionych pogodnym duchem utworów, jak np. "Love Me Do" Beatlesów. Jako przykład wybieranych przez nie piosenek naukowcy wskazali także "I Got You Babe" duetu Sony i Cher.

W przypadku "unikających" preferowali oni utwory o miłości, które nie wspominały o stałych i ugruntowanych związkach. Czwarta grupa złożona, z osób, których nie udało się przyporządkować do pozostałych, nie wykazywała jednoznacznych tendencji. W badaniu wzięło udział 469 ochotników.

Autor:jdw//am

Źródło: The Telegraph