Zgodnie z wynikami najnowszej edycji badania Global Burden of Disease Study, przytoczonymi przez The Institute for Health Metrics and Evaluation Uniwersytetu Waszyngtońskiego, do 2050 roku globalna spodziewana długość życia wydłuży się o blisko 5 lat. Ma ona wzrosnąć do 78,1 roku z prognozowanej w 2022 roku - 73,6. Szacunki te są uśrednione dla obu płci.