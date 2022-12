Uczennicom zabroniono wejścia na szkolną uroczystość. Powód? Sztuczne paznokcie

czytaj dalej

Być może do horrendalnej pomyłki doszło w momencie, kiedy tłumaczono przekazanie tego prezentu. Być może komendant myślał, że jest to atrapa. Nie sądzę, żeby komendant policji zdecydował się na to, żeby przynieść granatnik do swojego gabinetu, a potem prezentować go w obecności ludzi - ocenił we "Wstajesz i wiesz" były rzecznik Komendy Głównej Policji Dariusz Nowak, odnosząc się do incydentu z granatnikiem w komendzie głównej. Dopuścił też możliwość sabotażu.