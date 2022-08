Rekin zaatakował 17-latka, życie uratował mu przyjaciel. Niósł go dwa kilometry przez skały

Luke Pascoe łowił ryby za pomocą kuszy w pobliżu plaży Goode u wybrzeży wyspy Mistaken w Australii Zachodniej. Był poniedziałek, 15 sierpnia. Na połów wybrał się razem ze swoim przyjacielem, Connerem Shirley. Kiedy ustrzelił rybę na głębokości około dziewięciu metrów, pod wodą zobaczył rekina. – Zrobił zwrot i spojrzał na mnie. Zrobił kolejne zwroty, podpłynął do mnie i pogryzł w nogi – opowiadał 17-latek australijskiemu serwisowi internetowemu Nine News.

Shirley działał szybko. Aby zatrzymać krwawienie, założył przyjacielowi prowizoryczną opaskę uciskową zrobioną z pasa do nurkowania. Potem przez ponad dwa kilometry niósł go skalistym wybrzeżem do samochodu. A następnie zawiózł do odległego o pół godziny szpitala w Albany i wniósł do budynku. – Gdyby nie on, nie byłoby mnie tutaj teraz. Zawdzięczam mu życie – mówi Luke Pascoe.