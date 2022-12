Jechał rowerem przez Buenos Aires gdy padł decydujący gol. Cisza i wybuch euforii

Po zwycięstwie Argentyny w finale mistrzostw świata w Katarze główne ulice Buenos Aires na długo zamieniły się w morze błękitno-białych koszulek. Tymczasem do sieci trafiło nagranie, na którym widać jak zaczęła się argentyńska euforia. Uwiecznił je rowerzysta jadący przez niemal puste miasto w czasie, gdy strzelany był decydujący o mistrzostwie gol z rzutu karnego.

Radość Argentyny

Jeden z internautów w kulminacyjnym momencie finału mistrzostw świata jechał akurat rowerem przez puste ulice Buenos Aires w kierunku słynnego Obelisku na Placu Republiki. Zaczął nagrywać wideo, gdy argentyński piłkarz Gonzalo Montiel szykował się do wykonania jedenastki mogącej przypieczętować triumf Argentyny . Na początku nagrania panuje niemal kompletna cisza, na ulicy nie widać ani samochodów, ani ludzi. Gdy pada decydujący gol na ulicy rozlega się krzyk radości tysięcy fanów ze wszystkich budynków, a ludzie zaczynają wybiegać na jezdnię i wpadają sobie w ramiona. Tłum robi się tak gęsty, że rowerzysta musi się zatrzymać.

Argentyna mistrzem świata

Euforia argentyńskich kibiców po zwycięstwie na mundialu miała miejsce również w powietrzu. Agencja Reutera udostępniła nagranie z pokładu samolotu lecącego w trakcie niedzielnego finału z Buenos Aires do Stambułu. Pasażerowie mieli możliwość oglądania meczu na monitorach, o czym poinformował ich nawet sam kapitan. Jak widać na nagraniu, spotkanie oglądali niemal wszyscy obecni na pokładzie. Argentyńczycy żywiołowo reagowali na boiskowe wydarzenia, a po decydującym rzucie karnym wiele osób wstało ze swoich miejsc i zaczęło podskakiwać w przejściu między fotelami. Niektórzy mieli na sobie koszulki argentyńskiej reprezentacji, znalazła się nawet trąbka.

Mundial w Katarze zakończył się triumfem Argentyny, ale inne kraje też mają powody do radości. Francja przegrała co prawda decydujący mecz, jednak po raz pierwszy zagrała w drugim finale mistrzostw świata z rzędu. Niespełna czteromilionowa Chorwacja po czterech latach od sensacyjnego srebra w Rosji znów niespodziewanie znalazła się na podium, tym razem zajmując trzecie miejsce. Walkę o brąz z Chorwatami przegrali Marokańczycy, którzy jako pierwsza afrykańska drużyna dotarli do półfinału mundialu.