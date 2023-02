Znalezisko archeologów to nie rzymskie narzędzie do szycia, a "zabawka" dla dorosłych?

Brytyjscy i irlandzcy archeolodzy ponownie zbadali pochodzący sprzed dwóch tysięcy lat przedmiot odnaleziony w 1992 roku. Wówczas zaklasyfikowany on został jako narzędzie do szycia. Dziś naukowcy są jednak niemal pewni, że służył do innych celów.

O wynikach badań archeologów pisze brytyjski "The Guardian". Badacze z Uniwersytetu w Newcastle i University College Dublin ponownie przyjrzeli się znalezionemu ponad 30 lat temu w forcie Vindolanda w Northumberland przedmiotowi. I doszli do wniosku, że prawdopodobnie jest to jedyna znana, pochodząca z czasów rzymskich zabawka erotyczna.

Najstarsza zabawka erotyczna?

Druga teoria mówi o tym, że przedmiot mógł być wykorzystywany jako tłuczek do celów kulinarnych albo do rozdrabniania składników kosmetyków lub produktów leczniczych. Rozmiar i kształt ułatwiałyby zastosowanie właśnie do takich celów. Trzecia opcja mówi o tym, że przedmiot uważany był za przynoszący szczęście. - W archeologii często, gdy znajdujemy jakiś przedmiot, jesteśmy w stanie od razu powiedzieć do czego służył lub to wywnioskować. W przypadku tego przedmiotu tak nie było. Musieliśmy mocno się zastanowić do czego mógł służyć 16 centymetrowy przedmiot przypominający penisa. Mieliśmy wiele interesujących dyskusji - wskazał Collins. Przedmiot z Vindolandy trafił już do miejscowego muzeum, a badacze mają nadzieję, że skłoni archeologów do poszukiwania podobnych obiektów w innych miejscach.