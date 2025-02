Jak opisuje BBC, od czasu pojawienia się pierwszej aplikacji randkowej trzy dekady temu, znacząco wpłynęły one na sposób, w jaki rozpoczynają się dzisiejsze związki. Według badania Pew Research Center z 2023 roku przeprowadzonego w USA, około 10 proc. osób heteroseksualnych i 24 proc. osób homoseksualnych poznało swoją drugą połowę przez internet. Jednak coraz częściej młodzi ludzie odwracają się od takich platform i zamiast tego znajdują miłość w aplikacjach, które nie zostały stworzone typowo do nawiązywania relacji romantycznych.

Odwrót od aplikacji randkowych

Gdzie teraz szuka się miłości

W czasie gdy wygląda na to, że liczby użytkowników aplikacji randkowych spadają, coraz więcej osób przyciągają te, które bazują na wspólnych zainteresowaniach - zauważa BBC. Pojawia się coraz więcej opinii, że młodzi poszukują miejsc, w których mogą poznać innych podobnie myślących ludzi. Stąd popularność np. aplikacji związanych z grami wideo, zdrowym stylem życia czy kinematografią. - Idea wykorzystywania wspólnych zainteresowań, by kogoś poznać, nie jest nowa, ale w tym momencie jest wymyślona na nowo i sygnalizuje pragnienia pokolenia Z - ocenia prof. Carolina Bandinelli z Warwick University. - Ludzi od zawsze łączyły wspólne zainteresowania, ale dzięki społecznościom internetowym zyskały one cyfrowy wymiar - mówi z kolei Luke Brunning z University of Leeds.