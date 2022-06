Anna i Robert Lewandowscy świętują 9. rocznicę ślubu. Jak wyglądał ich wielki dzień?

czytaj dalej

Ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, odniósł się na antenie tej rozgłośni do sprawy DPS-u w Jordanowie, gdzie miało dochodzić do znęcania się nad dziećmi z niepełnosprawnościami. - Słyszałem, że tam zostały zwolnione jakieś osoby z pracy, to też jest pytanie, czy tu nie zostało to wszystko jakoś tak zmontowane, bo to też może być - stwierdził. Jak dodał, "bardzo często jest to po to, żeby osiągnąć zyski materialne". - Znam takie przypadki. Także ostrożnie z tym ferowaniem wyroków i uważajmy na media - mówił dalej. Ocenił także, że Kościół jest w Polsce atakowany.