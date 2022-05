Obsceniczne graffiti na kamieniu sprzed 1700 lat. "Zachwycające znalezisko"

Herbert dokonał niecodziennego odkrycia przypadkiem, kiedy jako wolontariusz pracował koparką w forcie Vindolanda, rzymskim obozie z pierwszego wieku naszej ery: - Przez cały tydzień usuwałem dużo gruzu i szczerze mówiąc, ten kamień mi przeszkadzał. Ucieszyłem się, gdy dowiedziałem się, że mogę go wyciągnąć z rowu - przyznał w rozmowie z "The Independent". Mężczyzna powiedział, że z tyłu kamień wyglądał jak wszystkie inne, ale kiedy go odwrócił, zaskoczył go widok kilku wyraźnych liter.