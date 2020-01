W magnetowidzie znalazł kasetę z pierwszymi krokami dziecka. Odszukał bohatera nagrania

Mieszkaniec Teksasu kupił używany magnetowid. Znalazł w nim kasetę z nagraniem pierwszych kroków rocznego chłopca. Za pomocą internetu odnalazł dziecko z nagrania. Dziś to 26-letni mężczyzna.

Jim McKay z Teksasu w USA kupił stary, używany magnetowid, w którym znalazł kasetę. Na naklejce znajdował się napis "Tyre uczy się chodzić", a na nagraniu widać było pierwsze kroki rocznego dziecka.

- To było magiczne. Powaliło mnie - powiedział McKay.

Tyre odnaleziony

Postanowił znaleźć bohatera filmu przez internet. Opublikował fragment z prośbą o pomoc. W ciągu dwóch dni film obejrzano ponad milion razy.

25 lat starszy niż na nagraniu Tyre w końcu odezwał się do obecnego właściciela magnetowidu. Trwa ustalanie daty i miejsca spotkania, bo Jim McKay kasetę chciałby przekazać osobiście. - Też jestem ojcem, wiem co to znaczy - podkreślił.