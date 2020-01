Pytanie w "Milionerach" o króla, za którego wyginęła szlachta





Szlachta miała wyginąć za brata Mieszka I, za tego, który uciekł do Francji, za syna Zygmunta I Starego, czy za dynastii Jagiellonów? Na to pytanie za 40 tysięcy złotych w "Milionerach" odpowiadała Katarzyna Olga Koryga.

Pytanie z "Milionerów" o prezydentów USA Który prezydent... czytaj dalej » We wtorkowym odcinku "Milionerów" oglądaliśmy, jak swoją grę kontynuowała uczestniczka z Nowego Wiśnicza (województwo małopolskie). Do pytania za gwarantowane 40 tysięcy złotych Pani Katarzyna przystąpiła z dwoma kołami ratunkowymi - telefonem do przyjaciela oraz pytaniem do publiczności.

Za którego króla miała wyginąć szlachta?

A: za brata Mieszka I

B: za tego, który uciekł do Francji

C: za syna Zygmunta I Starego

D: za dynastii Jagiellonów.

Uczestniczka początkowo odrzuciła dwie odpowiedzi - A: "za brata Mieszka I" oraz C: "za syna Zygmunta I Starego". Zdaniem pani Katarzyny nie było to możliwe ze względu na okres ich panowania.

Najbardziej prawdopodobną odpowiedzią wydała jej się ta dotycząca króla, który uciekł do Francji. Początkowo była skłonna zaryzykować i wybrać odpowiedź B, ale ostatecznie zdecydowała się na skorzystanie z koła ratunkowego - telefonu do przyjaciela.

Pani Katarzyna zadzwoniła do swojego męża, który jest miłośnikiem historii. Jego zdaniem szlachta miała wyginąć za króla Jana I Olbrachta, czyli za dynastii Jagiellonów.

Uczestniczka skorzystała z rady męża i poprosiła o zaznaczenie odpowiedzi D: "za dynastii Jagiellonów". Była to dobra odpowiedź.

Jan I Olbracht

Powiedzenie "za króla Olbrachta wyginęła szlachta" odnosi się do wyprawy króla Jana I Olbrachta przeciw Turkom, gdzie polskie wojsko poniosło dotkliwe straty. Szacuje się, że w bitwie pod Koźminem rozegranej 26 października 1497 roku zginęło po stronie polskiej w sumie 11 tysięcy żołnierzy.