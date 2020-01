Policja o przyczynach pożaru hospicjum: prawdopodobnie zaprószenie ognia przez pensjonariusza





- Najprawdopodobniej przyczyną pożaru hospicjum przy ulicy Strzeleckiej w Chojnicach było zaprószenie ognia przez jednego z pensjonariuszy - powiedział Michał Sienkiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. W pożarze zginęło czterech pacjentów, ponad 20 trafiło do szpitali.

Pożar wybuchł w nocy z niedzielę na poniedziałek, po godz. 3.10. Na miejscu pracowało 14 zastępów straży pożarnej oraz policja i służby medyczne. W wyniku pożaru cztery osoby zmarły (trzech mężczyzn i kobieta), a 22 trafiły do szpitala, w tym policjant, który brał udział w ewakuacji. 17 osób zostało przewiezionych do szpitala w Chojnicach, a pięć - do szpitala w Człuchowie.

"Prawdopodobnie palił papierosa"

Pożar w hospicjum w Chojnicach. Są ofiary śmiertelne Cztery osoby... czytaj dalej » Pożar powstał w jednym z pomieszczeń hospicjum.

- Wstępnie ustalono, że przyczyną mogło być zaprószenie ognia przez jednego z podopiecznych, który prawdopodobnie palił papierosa - powiedział PAP oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Policja i prokuratura prowadzą śledztwo w tej sprawie.

- Będziemy wykonywali szczegółowe oględziny, powołamy biegłego z zakresu pożarnictwa i wtedy będziemy mogli potwierdzić wstępne informacje - zapowiedział policjant.

Zaprószenia ognia? "To jest możliwe"

Powtórzył to podczas późniejszej konferencji prasowej. Doprecyzował, że wersja o zaprószeniu ognia przez pensjonariusza została określona na podstawie wstępnych oględzin oraz "rozmowy ze świadkami". - Taką mamy informację, ale prowadzone jest śledztwo z udziałem biegłego. Będziemy też zabezpieczali dokumentację - dodał.

Zapytany o przyczyny tragicznego w skutkach pożaru wojewoda pomorski Dariusz Drelich odpowiedział, że "nie można wykluczyć" zaprószenia ognia. - To jest możliwe - stwierdził zastrzegając, że dokładne okoliczności wyjaśniają służby i prokuratura. - Niezwłocznie po zakończeniu akcji (ratunkowej - red.) przyjechał prokurator, który zabezpiecza ślady - dodał.

Drelich podkreślił, że akcja trwała "krótko i sprawnie". - Służby były na miejscu w ciągu kilku minut po powiadomieniu. Pożar został szybko opanowany, ale zadymienie mogło powodować zagrożenie dla pacjentów, którzy nie mogli się poruszać - opowiadał wojewoda.

Poszkodowani przebywają w szpitalach i - jak dodał Dariusz Drelich - "nikt nie jest w stanie ciężkim". - Spędzą tam jakiś czas, żeby mieć pewność, czy nie będzie konsekwencji dla ich zdrowia - mówił.

Hospicjum zamknięte, żałoba

Burmistrz Chojnic Arseniusz Finster przyznał, że hospicjum będzie wyłączone z użytkowania przez co najmniej dwa miesiące. - Ono działa w oparciu o fundację. Postaramy się je jak najszybciej odbudować, przywrócić do działania - poinformował burmistrz. I dodał, że liczy na wsparcie gminy i starostwa.

- Szkody są znaczne. Z informacji, które uzyskałem wynika, że konstrukcja budynku nie została naruszona, jednak wnętrze jest uszkodzone. Szczególnie zniszczone zostało pomieszczenie, gdzie wybuchł pożar - przekazał.

Poniedziałek i wtorek będzie dniem żałoby w Chojnicach. - Odwołuję również wszystkie imprezy w mieście, włącznie z koncertami noworocznymi - podsumował Finster.