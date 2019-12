Miał zmodyfikować geny niemowląt. Chiński naukowiec usłyszał wyrok

Video: TVN24 BiS

Rozwój genetyki w służbie nowoczesnej medycyny

26.02 | Z jednej strony dzięki genetyce lekarze mogą skuteczniej leczyć. Z drugiej strony badania genetyczne wywołały oczekiwania rynkowe i społeczne. I nie są one zbieżne z tym, co jest istotne i fundamentalne dla lekarzy. Czego oczekujemy poddając się badaniu genetycznemu? Na to pytanie odpowiedzieli goście Rafała Wojdy w programie "Świat".

