Rodzinny królewski spacer bez księcia Andrzeja. Pałac Buckingham nie komentuje

Niemal w komplecie brytyjska rodzina królewska uczestniczyła w środę w bożonarodzeniowym nabożeństwie w kościele w Sandringham i poprzedzającym je zwyczajowym spacerze. Zabrakło małżonka królowej Elżbiety II, księcia Filipa, który zaledwie dzień wcześniej opuścił szpital, a także księcia Harry'ego i księżnej Meghan, którzy wraz z synkiem spędzają święta w Kanadzie. Nie było też jednego z synów królowej, wiązanego ze skandalem obyczajowym księcia Andrzeja. Pałac Buckingham odmówił komentarza w tej sprawie.

W środę 25 grudnia przed południem brytyjska rodzina królewska wzięła udział w tradycyjnym rodzinnym spacerze do kościoła św. Marii Magdaleny w Sandringham we wschodniej Anglii na nabożeństwo o godzinie 11. Udział w spacerze i nabożeństwie jest jedną z podstawowych aktywności w zwyczajowym kalendarzu rodziny królewskiej.

Bez księcia Andrzeja

Książę Andrzej został sfilmowany, kiedy szedł do kościoła na wcześniejsze nabożeństwo. Gdy reszta rodziny wyruszyła do świątyni na 11, on był w domu razem z ojcem, księciem Filipem, który dzień wcześniej opuścił szpital.

Pałac Buckingham odmówił w tej sprawie komentarza.

W nabożeństwie i tradycyjnym spacerze nie uczestniczył także młodszy syn Karola, książę Sussex Harry, który tegoroczne święta spędza wraz żoną Meghan i ich ośmiomiesięcznym synem Archiem w Kanadzie.

Jak piszą brytyjskie media, królowa Elżbieta II uczestniczyła w obu nabożeństwach.

Źródło: PAP/EPA/STR Księżniczka Charlotte po nabożeństwie otrzymała prezent

Problemy królewskiej rodziny

"Tylko jedno z nas mówi prawdę". Oskarża syna Elżbiety II Błagam obywateli... czytaj dalej »

Powodem kłopotów wizerunkowych i prawnych księcia Andrzeja jest skandal związany z jego kontaktami z oskarżonym o przemyt ludzi i pedofilię amerykańskim finansistą Jeffreyem Epsteinem, który w sierpniu popełnił w areszcie samobójstwo.

Przeciwko księciu Andrzejowi w sądzie na Florydzie złożony został pozew, w którym członkowi brytyjskiej rodziny królewskiej zarzucono, iż utrzymywał stosunki seksualne z osobą nieletnią. Według pozwu, książę miał korzystać z usług kobiet zwanych "seksualnymi niewolnicami" na karaibskiej wyspie i w nowojorskim apartamencie milionera Jeffreya Epsteina, który miał być organizatorem orgii.

Ponadto Amerykanka Virginia Giuffre wysuwa oskarżenia, że gdy miała 17 lat, została zmuszona przez Epsteina do uprawiania seksu z brytyjskim księciem. Członek rodziny królewskiej stanowczo temu zaprzecza.

Mimo to w ubiegłym miesiącu 59-letni drugi syn królowej Elżbiety II, piąty w kolejce do brytyjskiego tronu, zrezygnował z obowiązków związanych z przynależnością do rodziny królewskiej.

Tradycyjny, świąteczny spacer rodziny królewskiej Fot. PAP/EPA

