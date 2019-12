Płonęła hala magazynowa. Ogień zagrażał stacji paliw

W poniedziałek wieczorem wybuchł pożar hali magazynowej w Bralinie w województwie wielkopolskim. W budynku znajdowały się łatwopalne smary oraz oleje. W akcji gaśniczej brało udział 14 zastępów straży pożarnej. Ich działania były utrudnione z powodu dużego zadymienia.

Przed godziną 20 w poniedziałek stanowisko kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie (Wielkopolskie) otrzymało zgłoszenie o pożarze hali magazynowej przy ulicy Namysłowskiej w miejscowości Bralin.

"W bliskim sąsiedztwie znajdowała się stacja paliw"

Do akcji przystąpiło 14 zastępów straży pożarnej. W hali składowane były części zamienne do samochodów, smary i inne produkty ropopochodne. To przyczyniło się do dużego zadymienia. - Strażacy musieli pracować w sprzęcie ochrony dróg oddechowych – powiedział kpt. Paweł Michalski ze Straży Pożarnej w Kępnie.

- W bliskim sąsiedztwie tego płonącego budynku znajdowała się stacja paliw, która była zagrożona. Na szczęście udało się we wstępnej fazie to opanować – dodał strażak.

Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. Brak również informacji, czy w chwili zgłoszenia ktoś był na miejscu, ale jak dotąd nie ma informacji osobach poszkodowanych.

Szacuje się, że straty mogą sięgnąć pół miliona złotych.

Źródło: Mapy Google, tvn24.pl Płonęła hala w Bralinie