Boże Narodzenie w Kościołach wschodnich. Prezydent i premier złożyli życzenia wiernym

We wtorek przypada Boże Narodzenie według kalendarza juliańskiego. W tym terminie święta obchodzą prawosławni i wierni innych obrządków wschodnich, między innymi grekokatolicy i staroobrzędowcy.

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny (PAKP) używa kalendarza juliańskiego do ustalania dat większości świąt religijnych, w tym właśnie Bożego Narodzenia. Według danych polskiej Cerkwi, stosuje ten kalendarz ponad 90 procent parafii prawosławnych w kraju. Zwłaszcza we wschodniej części Polski, w tym w województwie podlaskim, gdzie są największe w kraju skupiska prawosławnych.

Stałe święta (z wyjątkiem Wielkanocy, której data wyliczana jest w obu obrządkach w nieco inny sposób) wypadają wtedy trzynaście dni po katolickich. Wigilia Bożego Narodzenia według tego kalendarza przypada więc 6 stycznia w kalendarzu gregoriańskim, a Boże Narodzenie 7 stycznia.

Święta chrześcijan wschodnich poprzedzał 40-dniowy post, bardzo ściśle przestrzegany, zwłaszcza przez ostatnie dni przed świętami i w wigilię. W wigilię niektórzy wierni powstrzymują się nawet od picia napojów, aż do spożycia uroczystej, postnej kolacji.

Życzenia od prezydenta i premiera

W poniedziałek, w wigilię, życzenia z okazji świąt złożył wiernym między innymi Andrzej Duda. "Niech ten szczególny czas przepełnia Państwa serca radością i stworzy okazję do wielu ciepłych spotkań w gronie najbliższych" - napisał.

"Życzę, aby wspólne przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia było dla Państwa momentem wewnętrznego skupienia, kiedy dzielenie się chlebem wzmacnia przekonanie o zwycięstwie dobra i nadziei, a tradycyjne zwyczaje i bożonarodzeniowe obrzędy ukazują piękno i bogactwo polskiej kultury" - dodał.



Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że Boże Narodzenie jest wspólnym świętem wszystkich chrześcijan. - Prawosławni, grekokatolicy, staroobrzędowcy i wszyscy wierni Kościołów wschodnich zasiądą do wigilijnego stołu. Będziecie państwo dzielić się chlebem - prosforą - i we wspólnocie religijnej i rodzinnej przeżywać tajemnicę narodzenia Boga w ludzkiej postaci" - powiedział premier.

- W te radosne święta pragnę złożyć serdeczne życzenia nadziei, miłości i pokoju. Niech nowonarodzony Jezus obdarzy nas wszystkich swoimi darami, niech łączy naszą narodową wspólnotę i wszystkich ludzi dobrej woli - dodał Morawiecki.

Ilu jest wyznawców prawosławia w Polsce?

Nie ma dokładnych danych co do liczby prawosławnych w kraju. Hierarchowie polskiej Cerkwi szacują, że wiernych jest 450-500 tysięcy W ostatnim spisie powszechnym, które to dane uznawane są jednak przez duchownych za niemiarodajne, przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce zadeklarowało 156 tysięcy osób.

Według danych GUS grekokatolików jest w Polsce około 33 tysięcy. Mieszkają m.in. w województwach: podkarpackim, małopolskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim. W latach 40. ubiegłego wieku Kościół greckokatolicki został zdelegalizowany przez władze komunistyczne. Reaktywowano go na początku lat 90.

Staroobrzędowcy, którzy również według kalendarza juliańskiego świętują Boże Narodzenie, to jedna z najmniejszych w kraju grup religijnych. Ocenia się, że jest ich do dwóch tysięcy. Mieszkają głównie na Suwalszczyźnie.