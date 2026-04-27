Paliwa drożeją, amerykańskie rafinerie liczą zyski

Największe niezależne rafinerie w USA najprawdopodobniej ogłoszą w pierwszym kwartale lepsze wyniki niż te rok temu - informuje Reuters. Pomogła im wojna na Bliskim Wschodzie, która zakłóciła dostawy ropy i paliw, przez co ceny i marże rafinerii mocno poszły w górę - do poziomów niewidzianych od lat.

Rafinerie zakończyły pierwszy kwartał z dużo wyższymi marżami na olej napędowy i paliwo lotnicze niż na początku roku. To efekt wydarzeń z końca lutego, gdy po rozpoczęciu amerykańsko‑izraelskich ataków na Iran zamknięto cieśninę Ormuz.

To kluczowy szlak, którym przepływa około jedna piąta światowej ropy i duża część paliw. Analitycy podkreślają jednak, że największy wzrost zysków rafinerii będzie widoczny dopiero w kolejnych miesiącach.

Ekspert: to wywindowało marże na produkty paliwowe

Jak wyjaśnia Reuters, akcje największych amerykańskich rafinerii, takich jak Valero Energy, Phillips 66 oraz Marathon Petroleum, wzrosły od początku roku o ponad 20 proc.

- Pierwszy kwartał 2026 roku był dla rafinerii bardzo dynamiczny. Eskalacja konfliktu z Iranem doprowadziła do globalnych ograniczeń podaży, co wywindowało marże na produkty paliwowe - powiedział Matthew Blair, analityk w Tudor, Pickering, Holt & Co. Podkreślił, że najsilniejszy wzrost rentowności dotyczył paliw destylowanych.

Marże na dieslu wzrosły, ponieważ dostawy surowca, które zwykle opuszczały Bliski Wschód przez cieśninę Ormuz, zostały wstrzymane. Dodatkowym wsparciem były już wcześniej niskie zapasy, z jakimi rynek wchodził w globalny szok podażowy - wskazują analitycy.

W przeciwieństwie do benzyny, rynek diesla dysponował mniejszymi wolnymi mocami, co ograniczyło możliwości złagodzenia skutków konfliktu i postawiło rafinerie poza Bliskim Wschodem w lepszej pozycji do przejęcia dodatkowego popytu.

Wzrost marży na olej napędowy i paliwo lotnicze

Marża na kontraktach terminowych na olej napędowy o ultra­niskiej zawartości siarki, będąca miarą rentowności rafinerii, wzrosła o 105 proc. i 20 marca osiągnęła rekordowy poziom 86,25 dolara za baryłkę.

Analitycy wskazują, że od początku konfliktu wyraźnie wzrosły również marże na paliwo lotnicze, zwłaszcza w przypadku rafinerii położonych na wybrzeżach oraz tych nastawionych na eksport. Bliski Wschód jest kluczowym eksporterem paliwa lotniczego, a zakłócenia logistyczne szybko odbiły się na rynkach lotniczych - szczególnie w Azji i Europie.

Skok cen benzyny. Najsilniejszy wzrost od dekad

Na zakłóceniach w dostawach skorzystały także marże na benzynie, choć w mniejszym stopniu. Wcześniej w kwartale zyski były ograniczane przez wysokie obciążenie rafinerii oraz stosunkowo dużą dostępność paliwa.

Marża na amerykańskich kontraktach terminowych na benzynę wzrosła 27 marca do 37,62 dolara za baryłkę, osiągając najwyższy poziom od ponad dwóch lat. Pod koniec marca średnia cena benzyny w USA przekroczyła cztery dolary za galon po raz pierwszy od ponad trzech lat, co przypieczętowało najsilniejszy miesięczny wzrost cen od dekad.

Prognoza wyników Phillips 66

Sezon publikacji wyników amerykańskich rafinerii rozpocznie w środę Phillips 66. Analitycy spodziewają się, że spółka wykaże stratę w wysokości 0,27 dolara na akcję, wobec straty 0,90 dolara na akcję rok wcześniej – wynika z szacunków London Stock Exchange Group (LSEG).

Rafineria z siedzibą w Houston ostrzegała wcześniej, że na wynikach za pierwszy kwartał zaważył gwałtowny wzrost cen surowców, który doprowadził do niemal 900 mln dolarów przedopodatkowych strat z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających. Z podobnymi problemami mierzyły się także inne rafinerie, ponieważ wzrost cen ropy ograniczał korzyści płynące z poprawy marż.

Przedsiębiorstwa stosują zabezpieczenia (hedging), aby chronić się przed wahaniami cen ropy. Analitycy podkreślają, że straty te mają w dużej mierze charakter księgowy i w późniejszym okresie mogą zostać odwrócone, jednak w pierwszym kwartale obciążyły wyniki finansowe.

- Mimo krótkoterminowego uderzenia Phillips 66 pozostaje w dobrej pozycji w dłuższym horyzoncie, głównie dzięki wysokiemu udziałowi paliw destylowanych w produkcji, jednemu z najwyższych w całym sektorze - ocenił Allen Good, analityk Morningstar.

Prognoza wyników pozostałych spółek paliwowych

Analitycy oczekują, że Valero, druga co do wielkości rafineria w USA pod względem mocy przerobowych, wykaże zysk w wysokości 3,15 dolara na akcję, wobec 0,89 dolara na akcję rok wcześniej - wynika z danych LSEG.

Wyniki spółki z siedzibą w San Antonio wsparły wysokie marże na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej, jednak wzrost ten został częściowo ograniczony przez czasowe zamknięcie rafinerii w Kalifornii oraz pożar instalacji do hydrorafinacji oleju napędowego w zakładzie w Port Arthur w Teksasie.

Marathon Petroleum, największa rafineria w USA pod względem wolumenu przerobu, ma natomiast poinformować o zysku w wysokości 0,86 dolara na akcję, wobec straty 0,24 dolara na akcję rok wcześniej – szacuje LSEG.

Zdaniem części analityków Marathon jest najlepiej przygotowany do wykorzystania obecnych warunków rynkowych dzięki swojej ekspozycji na region środkowych Stanów Zjednoczonych oraz zachodnie wybrzeże, przy czym większość nadwyżek gotówkowych ma trafić na wykup akcji własnych.

Ekspert: kluczowe wyniki w kolejnych kwartałach

Jak podkreśla Reuters, inwestorzy będą uważnie wsłuchiwać się w prognozy na najbliższe miesiące, gdyż wyższe marże paliwowe zaczynają coraz wyraźniej przekładać się na wyniki finansowe spółek.

Analitycy spodziewają się, że amerykańskie rafinerie będą korzystać z sprzyjającego otoczenia marżowego jeszcze przez kilka kolejnych kwartałów.

- Rynek prawdopodobnie skupi się bardziej na wynikach za resztę roku - powiedział Jason Gabelman, analityk TD Cowen, podkreślając, że wzrost marż stał się zauważalny dopiero pod koniec kwartału.

Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
