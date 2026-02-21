Zapłacili cła Trumpa. Czy mają szansę na zwrot?

Trump: wstyd mi za niektórych członków Sądu Najwyższego Źródło: TVN24, Reuters

Wartość nielegalnie pobranych ceł szacuje się na 175 mld dolarów, jak poinformował Reuters. Donald Trump stwierdził w trakcie piątkowej konferencji, że "przez następne pięć lat będziemy spędzać czas w sądach".

Z kolei według danych Urzędu Celnego i Ochrony Granic (Customs and Border Protection), przytaczanych przez „FT”, środki uzyskane do połowy grudnia 2025 r. z wprowadzonych ceł wyniosły 133,5 mld dolarów. Z kolei dane Uniwersytetu Yale mówią o 142 mld dolarów za cały 2025 r., a bank JPMorgan szacuje, że całkowita kwota z pobranych ceł może wynieść nawet 200 mld dolarów.

Pobieranie ceł Trumpa

Jak tłumaczy Reuters, w przypadku prawie wszystkich produktów objętych cłami, importer składa kaucję w agencji celnej i granicznej oraz płaci szacunkowy podatek, żeby wprowadzić je na teren USA. Rząd podejmuje ostateczną decyzję w sprawie taryf na dane towary w procesie zwanym likwidacją, który zazwyczaj odbywa się 314 dni po wprowadzeniu ich na teren kraju. Nadpłaty są zwracane, a importer ma obowiązek uregulowania niedopłaty.

Sędzia Sądu Najwyższego Brett Kavanaugh stwierdził, że orzeczenie w sprawie legalności podatku może w najbliższym czasie wywołać poważne konsekwencje, w tym konieczność zwrotu pieniędzy. Zaznaczył również, że proces prawdopodobnie będzie "bałaganem".

Rozpatrywanie wniosków o zwrot

Importerzy złożyli ponad tysiąc pozwów do sądu handlowego domagając się wypłacenia pieniędzy z powrotem. Oczekuje się, że wkrótce pojawi się jeszcze więcej nowych spraw.

Jak poinformował brytyjski dziennik "Financial Times", grupy biznesowe, reprezentujące duże i małe przedsiębiorstwa w USA, wezwały do szybkiego przeprowadzenia procesu zwrotu kosztów, choć przedstawiciele administracji w Waszyngtonie i analitycy przestrzegają, że może on zająć nawet lata.

- Szybki zwrot niedopuszczalnych ceł będzie miał znaczenie dla ponad 200 tys. małych przedsiębiorstw importowych w tym kraju i pomoże wesprzeć silniejszy wzrost gospodarczy w tym roku – ocenił Neil Bradley z Amerykańskiej Izby Handlowej (US Chamber of Commerce), cytowany przez "FT".

W grudniu sąd orzekł, że ma prawo ponownie rozpatrzyć ostateczne ustalenia dotyczące ceł i nakazać rządowi wypłatę zwrotów z odsetkami. Administracja Trumpa oświadczyła, że nie będzie kwestionować tej decyzji. Jak zauważył Reuters, zdaniem ekspertów w ten sposób uda się uniknąć potencjalnych komplikacji prawnych związanych ze zwrotami.

Każdy importer będzie zmuszony złożyć pozew do Sądu Handlu Międzynarodowego i nie jest jasne, czy możliwe będzie utworzenie sprawy zbiorowej obejmującej szerokie grono firm, jak oceniają znawcy prawa. Zgodnie z amerykańskim prawem importerzy mają dwa lata na wniesienie roszczenia.

Proces może zaszkodzić mniejszym przedsiębiorstwom. Niektóre z podmiotów mogą się wycofać z walki o zwrot, żeby nie płacić tysięcy dolarów na batalie sądowe.

Istnieje precedens

Sąd Handlu Międzynarodowego miał już wcześniej do czynienia z serią pozwów podobnego rodzaju na dużą skalę. W 1986 r. Kongres uchwalił podatek od utrzymania portów, który był naliczany od wartości ładunków przybywających do portów amerykańskich i opuszczających je. W 1998 r. Sąd Najwyższy uznał, że część taryfy jest niezgodna z konstytucją. Sąd handlowy pod kierownictwem Jane Restani nadzorował wówczas proces zwrotu opłat - zmierzył się z ponad 10 tys. wnioskodawców.

Zdaniem ekspertów ds. prawa handlowego, od tamtej pory systemy ewidencjonowania płatności zostały znacznie ulepszone, a władze rejestrowały pobieranie ceł. Dzięki temu określenie wysokości zwrotów powinno być łatwiejsze. Małe przedsiębiorstwa apelują do administracji Trumpa, by zwracała koszty automatycznie.

Po otrzymaniu wypłaty możliwe komplikacje

Istnieje jednak szansa, że nawet jeśli zwroty zostaną wypłacone, część firm nie otrzyma pieniędzy. Może tak się stać w przypadku, gdy spółka nie jest importerem rejestrowym, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie zgodności importowanych towarów z przepisami i opłacaniem ceł.

Po wypłaceniu zwrotu będzie zależało od umowy między firmą, która uiściła cło, a importerem rejestrowym, kto ostatecznie otrzyma pieniądze. To z kolei może spowodować potencjalny spór prawny. Organizacje branżowe ostrzegają, że rozstrzyganie takich spraw może zająć lata. Z tego powodu niektóre firmy sprzedają swoje potencjalne roszczenia inwestorom z Wall Street.

Opracowała Alicja Skiba/ams