Elon Musk rozpoczął falę zwolnień w Twitterze. Zmiany być może obejmą 75 procent pracowników

O propozycji zmian w podatku Belki od zysków kapitałowych mówiła na antenie TVN24 doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. - Poczekajmy z oceną do momentu, gdy to będzie w postaci regulacji - zaznaczyła ekonomistka. I podkreśliła, że "chodzi o to, żeby skłonić do oszczędzania, a nie do tego, żeby te pieniądze wyciągać i wsypywać na rynek".