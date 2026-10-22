Ze świata Zwolnienia grupowe w wielkim banku. Chodzi o kilka tysięcy osób Oprac. Jan Sowa |

Ostrzeżenia przed dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji. Komentarz dr Sebastiana Szymańskiego, filozofa i eksperta z zakresu etyki nowych technologii, Uniwersytet Warszawski Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Około tysiąca stanowisk już zlikwidowano, a kolejnych cztery tysiące ma zniknąć do końca roku. Większość redukcji obejmie stanowiska operacyjne i funkcje wsparcia.

Barclays podał, że około 60 proc. zwolnień przypadnie na działy pomocnicze, w tym stanowiska programistyczne.

Barclays kończy trzyletni program cięcia kosztów

Bank realizuje trzyletni program oszczędnościowy, który koncentrował się przede wszystkim na bankowości detalicznej w Wielkiej Brytanii. Zmiany obejmują również bankowość inwestycyjną.

Prezes grupy CS Venkatakrishnan powiedział, że redukcje zatrudnienia są związane z dużymi inwestycjami w technologie, które mają uprościć działalność banku i zwiększyć jego efektywność. - To właśnie one odpowiadają za większość dotychczasowego wzrostu efektywności - powiedział, odnosząc się do inwestycji technologicznych.

Dodał, że sztuczna inteligencja ma do odegrania ważną rolę, a jej znaczenie może w przyszłości jeszcze wzrosnąć. Jak zaznaczył, AI jest "wisienką na torcie", a nie samym "tortem". Bank musi najpierw zbudować odpowiednią infrastrukturę, aby móc w pełni korzystać z możliwości tej technologii.

Barclays podał wyniki za trzeci kwartał

Wynik Barclays za trzy miesiące zakończone we wrześniu wyniósł 2,3 mld funtów. Był wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, ale nieco niższy od prognoz.

Ekonomiści uważnie obserwują wyniki firm w poszukiwaniu oznak, że inwestycje w nowe technologie, w tym sztuczną inteligencję, przekładają się na wzrost efektywności i ograniczenie zatrudnienia.