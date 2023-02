Prezes obniży swoją pensję o 98 procent, ale to i tak nie zapobiegnie zwolnieniom. Aplikacja tnie zatrudnienie

Zoom zamierza zwolnić 1300 pracowników - informują zagraniczne media. Redukcje etatów obejmą aż 15 procent zatrudnionych w koncernie. Nie jest to jedyny sposób na oszczędności - szef koncernu Eric Yuan zamierza obniżyć swoją pensję o aż 98 procent.

Eric Yuan napisał na swoim blogu, że firma musi dostosować się do panującej "niepewności w globalnej gospodarce." Dodał, że zamierza również obniżyć swoje własne wynagrodzenie w nadchodzącym roku fiskalnym o 98 proc., a także poinformował o rezygnacji z rocznej premii.

Zwolnienia w Zoomie

Zoom dynamicznie rozwijał się podczas pandemii COVID-19, gdy wielu pracowników musiało pracować z domu. W czasie obowiązywania restrykcji oprogramowanie do wideokonferencji pozwalało na utrzymanie kontaktów ze współpracownikami, rodziną i przyjaciółmi. Po poprawieniu się sytuacji pandemicznej wiele firm wróciło jednak do tradycyjnego modelu pracy, co przełożyło się na spadek zainteresowania takimi aplikacjami.