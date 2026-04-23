Byli członkowie rady nadzorczej operatora Zondacrypto zawiadamiają estońską prokuraturę
Sytuacja wokół giełdy kryptowalut Zondacrypto (operującej jako BB Trade Estonia OU) gwałtownie eskaluje. Po serii problemów technicznych i narastających trudnościach z wypłatami środków przez klientów, do akcji wkroczyły organy nadzorcze samej spółki.
Guido Buehler, były członek rady nadzorczej, który dołączył do struktur firmy w 2023 roku, opublikował oświadczenie wszystkich byłych członków rady, z którego wynika, że kontrolerzy stracili zaufanie do zarządu i zdecydowali się na radykalne kroki prawne w Estonii.
Stanowisko rady nadzorczej
W piśmie skierowanym do klientów, partnerów i interesariuszy byli członkowie rady napisali, że po rezygnacji z funkcji uznali za konieczne przekazanie dodatkowych informacji o działaniach podjętych po ujawnieniu problemów w spółce.
Podkreślili, że od początku incydentu starali się uzyskać od prezesa spółki "jasne i weryfikowalne wyjaśnienia" dotyczące problemów z wypłatami, sytuacji płynnościowej oraz statusu aktywów należących do BB Trade Estonia OU.
"Niestety, pomimo licznych nadzwyczajnych posiedzeń, dodatkowych pytań oraz bezpośrednich próśb o wyjaśnienia, nie byliśmy w stanie uzyskać wystarczająco jasnych, weryfikowalnych i spójnych informacji" - czytamy w oświadczeniu.
"Od samego początku mieliśmy do czynienia z informacjami niejasnymi, sprzecznymi, a czasami również niezgodnymi z publicznymi oświadczeniami oraz danymi wcześniej przedstawianymi wewnętrznie. Istotne pytania dotyczące własności, kontroli i dostępności aktywów przedstawianych jako aktywa spółki pozostały bez odpowiedzi" - dodała rada nadzorcza.
"Zdecydowaliśmy się złożyć zawiadomienie"
Według rady, ważne pytania dotyczące własności, kontroli i dostępności aktywów spółki pozostały bez odpowiedzi. W związku z tym uznano, że sprawa wymaga niezależnego zbadania przez właściwe organy.
"W związku z tym zdecydowaliśmy się złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (kuriteoteade) do Prokuratury Estonii oraz poinformować Estoński Urząd ds. Prania Pieniędzy (Rahapesu Andmebüroo), aby właściwe organy mogły ocenić sytuację w ramach swoich uprawnień dochodzeniowych i nadzorczych" - oświadczyli.
Zawiadomienie zostało również poparte przez byłego członka zarządu spółki, Dawida Grzegorza Sendeckiego.
"Wierzymy, że tylko niezależne dochodzenie może ustalić pełne okoliczności faktyczne, wyjaśnić obecny status aktywów i określić, czy doszło do jakichkolwiek naruszeń prawa" - podsumowali autorzy oświadczenia.
Sprawa Zondacrypto
O tym, że giełda kryptowalut Zondacrypto może mieć poważne problemy z płynnością, napisały na początku kwietnia media. Analiza, do której dotarły money.pl i Wirtualna Polska, ujawniła spadek rezerw bitcoinów giełdy Zondacrypto o 99 proc. Użytkownicy zgłaszają problemy z wypłatą środków - podali dziennikarze. Prezes Zondacrypto Przemysław Kral w oświadczeniu zapewniał wówczas, że Zondacrypto jest stabilnym, wypłacalnym i bezpiecznym podmiotem, a analiza money.pl jest "błędna, nieprawdziwa i krzywdząca".
Śledztwo w sprawie możliwego oszustwa wobec klientów giełdy kryptowalut Zondacrypto wszczęła Prokuratura Regionalna w Katowicach. Jest ono prowadzone pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. W dniu wszczęcia postępowania kwota szkody była szacowana na co najmniej 350 mln zł, ale jak zaznaczają śledczy, zmienia się to z każdym kolejnym dniem.
W styczniu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął własne postępowanie w celu zbadania, czy giełda stosowała praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów.
