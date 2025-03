Zniesienie ceł za sprzedaż TikToka. Jest odpowiedź Chin

czytaj dalej

Sieć firm zarządzana przez tajemniczą chińską firmę technologiczną próbowała rekrutować niedawno zwolnionych pracowników federalnych w USA - donosi Reuters, powołując się na ogłoszenia o pracę oraz informacje uzyskane od Maxa Lessera, analityka z waszyngtońskiego think tanku Foundation for Defense of Democracies, który dotarł do sprawy.