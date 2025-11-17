Logo TVN24
Ze świata

Zmiany w ruchu lotniczym w USA

grapevine lotnisko usa - Mason Brighton shutterstock_2699305335
Niedźwiedź pojawił się na lotnisku w Japonii
Źródło: Reuters
Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) ogłosiła, że znosi wszelkie ograniczenia dotyczące lotów komercyjnych. Dotychczasowe obostrzenia obejmowały czterdzieści kluczowych portów lotniczych w Stanach Zjednoczonych i były skutkiem najdłuższego w historii finansowego paraliżu rządu.

Linie lotnicze mogą wznowić regularne połączenia od poniedziałku od godziny 6:00 czasu wschodniego EST), czyli w południe czasu polskiego.

Ograniczenia uzasadniano względami bezpieczeństwa w związku z niedoborami kadrowymi w obiektach kontroli ruchu lotniczego. Obowiązywały one od 7 listopada i dotyczyły tysięcy lotów w całym kraju, m.in. w dużych portach przesiadkowych w Nowym Jorku, Chicago, Los Angeles i Atlancie.

Turystyka

Shutdown

Jak podała Associated Press (AP), liczba odwołanych lotów osiągnęła najwyższy poziom 9 listopada, kiedy to linie lotnicze zredukowały ponad 2900 lotów.

Warunki zaczęły się jednak poprawiać w ciągu tygodnia, gdy do pracy powróciło więcej kontrolerów ruchu w związku z doniesieniami, że Kongres jest bliski osiągnięcia porozumienia w sprawie wznowienia finansowania agend rządowych i zakończenia shutdownu, który trwał 43 dni i stał się najdłuższym w historii USA, bijąc rekord z 2018 r., kiedy to przerwa w funkcjonowaniu agencji federalnych trwała 34 dni.

Chaos na lotniskach. Odwołane i opóźnione loty
Turystyka

Działalność lotnisk ma zostać przywrócona przed Świętem Dziękczynienia

Minister transportu Sean Duffy oznajmił, że niepokojące dane dotyczące bezpieczeństwa wskazują na konieczność podjęcia działań w celu złagodzenia presji na system lotniczy oraz zaradzenia pogłębiającym się niedoborom kadrowym w obiektach kontroli ruchu lotniczego, gdy zamknięcie wkraczało w drugi miesiąc, a zakłócenia w lotach zaczęły się nasilać.

Kontrolerzy ruchu lotniczego byli wśród pracowników federalnych, którzy musieli kontynuować pracę bez wynagrodzenia przez cały okres shutdownu.

Według AP przedstawiciele linii lotniczych wyrazili optymizm, że działalność operacyjna zostanie przywrócona na czas przed Świętem Dziękczynienia. W Ameryce przypada ono w czwartek, 27 listopada.

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica