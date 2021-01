Hotelowa kwarantanna w Wielkiej Brytanii. Na liście 22 kraje

Obowiązkowa kwarantanna będzie dotyczyć przyjazdów z 22 krajów – m.in. wszystkich państw Ameryki Południowej, a także Portugalii i RPA – z których obowiązuje już zakaz podróży. Nie dotyczy on jednak przyjazdów obywateli i rezydentów Wielkiej Brytanii, którzy w nich obecnie przebywają. - Aby zmniejszyć ryzyko stwarzane przez obywateli i rezydentów Wielkiej Brytanii powracających do domu z tych krajów, mogę ogłosić, że będziemy wymagać, aby wszyscy tacy przyjeżdżający, którym nie można odmówić wjazdu, izolowali się w zapewnionym przez rząd zakwaterowaniu, takim jak hotele, przez 10 dni bez wyjątku. Będą oni odbierani z lotniska i przetransportowani bezpośrednio do (miejsca) kwarantanny – powiedział Johnson w Izbie Gmin. - Chcę wyraźnie zaznaczyć, że zgodnie z przepisami nakazującymi pozostawanie w domach, nielegalne jest opuszczanie domu w celu wyjazdu za granicę w celach rekreacyjnych. Będziemy to egzekwować w portach i na lotniskach, pytając ludzi, dlaczego wyjeżdżają, i nakazując im powrót do domu, jeśli nie mają ważnego powodu podróży – zapowiedział premier.