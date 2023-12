"Powstrzymamy oszukańcze praktyki". Będą duże zmiany na sklepowych półkach

czytaj dalej

Autostrada A1 na odcinku Gdańsk - Toruń jest bezpłatna od 4 września 2023 roku. Spółka Gdańsk Transport Company, koncesjonariusz odcinka, zniosła wówczas opłaty "zgodnie z instrukcją otrzymaną z Ministerstwa Infrastruktury". Dotyczy to jednak wyłącznie okresu do końca 2023 roku. Co z rokiem 2024? Zapytaliśmy o to spółkę.