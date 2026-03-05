Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Koniec ze zmianą czasu. "Nie chodzi tylko o zegarki"

shutterstock_2649083745_1
Europejczycy chcą odejść od zmiany czasu. Komentarze polityków
Źródło: TVN24
Jest miejsce, gdzie odchodzi się od zmiany czasu. W Kolumbii Brytyjskiej w najbliższy weekend po raz ostatni przestawią zegarki. Władze regionu zdecydowały o stałym przejściu na czas letni, kończąc wieloletnią praktykę zmiany czasu dwa razy w roku.

Jak poinformowały władze kanadyjskiej prowincji, w niedzielę mieszkańcy ponownie przestawią zegarki wraz z wprowadzeniem czasu letniego. Będzie to jednak ostatnia taka operacja.

Decyzja oznacza definitywny koniec obowiązującego od lat rytuału przestawiania zegarów i urządzeń elektronicznych dwa razy w roku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Słonecznie, pogodnie
Będzie się robić coraz cieplej
METEO
Gęsta mgła
Mleko rozlało się nad drogami. Tu warto zachować ostrożność
METEO
Po wyżu wkracza niżowe monstrum
Czekają nas perturbacje. W prognozie widać niżowe monstrum
Arleta Unton-Pyziołek

Nowa strefa czasowa

Po zmianie wprowadzona zostanie stała strefa określana jako Pacific Time. Jak przekazano w komunikacie władz, rozwiązanie to zbliży prowincję do modelu przyjętego w Yukon, które zrezygnowało ze zmiany czasu już w 2020 roku.

Nowa strefa czasowa będzie zimą zgodna z regionami stosującymi czas górski, m.in. z Alberta. W pozostałej części roku czas w prowincji będzie pokrywał się ze strefą obowiązującą na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych - w Kalifornii, Oregonie i Waszyngtonie.

Zegar Parowy Gaston w Vancouver
Zegar Parowy Gaston w Vancouver
Źródło: Shutterstock

Zmiana czasu i "wszelkiego rodzaju problemy"

Premier prowincji David Eby podczas ogłoszenia decyzji podkreślił, że dotychczasowy system sprawiał mieszkańcom wiele problemów.

- Przesuwanie czasu do przodu i do tyłu powoduje wszelkiego rodzaju problemy - powiedział.

Dodał też: - Każdy rodzic wie, że zmiana zegarków dwa razy w roku powoduje znaczną ilość chaosu w i tak już intensywnym życiu.

Jak zaznaczył, mieszkańcy prowincji jasno sygnalizowali władzom, że sezonowe zmiany czasu "po prostu się u nich nie sprawdzają".

- W tej decyzji nie chodzi tylko o zegarki. Chodzi o ułatwienie życia rodzinom, ograniczenie zakłóceń w działalności gospodarczej oraz wspieranie stabilnej, prosperującej gospodarki - podkreślił Eby.

Zmiana czasu w Polsce i Europie

W 2018 r. pojawiła się szansa na odejście od przestawiania zegarków co pół roku. Komisja Europejska zaproponowała zniesienie zmiany czasu. Propozycję tę poparł Parlament Europejski, ale sprawa utknęła w Radzie UE. Po raz ostatni Rada UE zajmowała się kwestią w 2019 r. Trudności wiązały się z tym, że kraje muszą porozumieć się między sobą i skoordynować, przy którym czasie - letnim czy zimowym - chcą zostać. Ostateczne rozstrzygnięcie dotyczące dyrektywy wciąż nie zapadło.

Zmiana czasu na świecie
Zmiana czasu na świecie
Źródło: PAP

W Polsce zmianę czasu reguluje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026.

"Powinniśmy utrzymać czas zimowy". Neurobiolożka tłumaczy dlaczego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Powinniśmy utrzymać czas zimowy". Neurobiolożka tłumaczy dlaczego

Anna Bielecka

Co o zmianie czasu sądzą naukowcy

Kwestia zasadności zmiany czasu od lat budzi kontrowersje i prowokuje dyskusje wśród obywateli, polityków i naukowców. Ci ostatni mają coraz więcej argumentów przeciw sezonowej zmianie czasu. Niedawne analizy naukowców ze Stanford Medicine (USA) pokazały, że rezygnacja z przestawiania zegarków dwa razy w roku i wprowadzenie stałego czasu zimowego mogłyby przynieść znaczące korzyści zdrowotne, w tym zmniejszyć liczbę udarów mózgu i ograniczyć problem otyłości.

W Polsce badania dotyczące wpływu światła na rytm okołodobowy prowadziła m.in. chronopsycholog dr hab. Irena Iskra-Golec wraz ze współpracownikami z Uniwersytetu SWPS. Badacze udowodnili, że naprzemienność ekspozycji na światło dzienne i sztuczne oświetlenie wpływa na naturalny rytm biologiczny człowieka, przyspieszając go lub zwalniając.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Jan Sowa/kris

Źródło: "New York Times", tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Zmiana czasuKanada
Zobacz także:
Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej
Zełenski: mówiąc szczerze, ja bym nie odbudowywał
Ze świata
Adam Glapiński
Polski SAFE zero procent. Glapiński wyjaśnia
Z kraju
banknoty pieniadze zlotowki shutterstock_2279231853
Prezes NBP o głównym ryzyku. "To podbije ceny"
Z kraju
Teheran, 5 marca 2026 roku
Atak na Iran, cena ostro w górę. "Rachunek trafia bardzo szybko"
Łukasz Figielski
NBP
NBP zysku nie miał od lat. Straty liczone są w dziesiątkach miliardów
Pieniądze
Adam Glapiński i Karol Nawrocki
Co z planem prezydenta i szefa NBP? "Można się domyślać"
Z kraju
Statek MSC Ela
Nie tylko ropa. Mają większy problem. "Są bardzo uzależnione"
Ze świata
chiny
Tak ma wyglądać najbliższe pięć lat. Jest nowy plan
Tech
Karol Nawrocki
"Jak u Gierka". Była szefowa NBP o pomyśle prezydenta
Z kraju
cena diesla na stacji w Nowym Targu
Ósemka z przodu na paragonie. "Ceny są szokujące"
Z kraju
Tankowiec LNG
Obawy rosną, a ceny razem z nimi
Rynki
helsinki finlandia lotnisko - Markus Mainka shutterstock_1612017124
Specjalny lot z Bliskiego Wschodu. Za dwa tysiące euro
Turystyka
Płomienie w rafinerii Fudżajra w ZEA
"Ceny surowca mogą gwałtownie wzrosnąć"
Rynki
Polska nie ma możliwości udzielenia dzieciom z ukraińskiej pieczy zastępczej tego samego poziomu ochrony i wsparcia, co dzieciom polskim
Od dziś nowe zasady wsparcia dla Ukraińców w Polsce
Prawo
Dron przechwycony nad irackim Kurdystanem
Zabrakło gazu. Cały kraj pogrążony w ciemności
Ze świata
Jakub Rutnicki
"To jest misja bardzo trudna". Dwa samoloty polecą po Polaków
Z kraju
Donald Trump
Trump o "zerwaniu całego handlu". "Poważne konsekwencje"
Wiktor Knowski
Sam Altman
OpenAI po porozumieniu z Pentagonem. Teraz możliwa umowa z NATO
Najnowsze
Karol Nawrocki i Adam Glapiński
"Polski SAFE zero procent". Prezydent z szefem NBP szuka "alternatywy"
Z kraju
pap_20260302_1OG
Iran sięgnął po potężną broń. "Globalni gracze są zaniepokojeni"
Maja Piotrowska
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Tyle wyniesie inflacja. Nowa prognoza NBP
Z kraju
Loty samolotem
Opóźniony lot? Zapadł ważny wyrok dla pasażerów
Turystyka
shutterstock_2464301117
Turyści odzyskają pieniądze. Od czwartku można składać wnioski
Turystyka
Wizz Air należy do wiodących niskokosztowych linii w Europie środowo-wschodniej
Linie reagują na konflikt na Bliskim Wschodzie. Loty zawieszone na dłużej
Ze świata
Widok z lotu ptaka na The Palm w Dubaju
Dubaj zacznie ściągać ich tysiące. "Darmowe noclegi i jedzenie"
Joanna Rubin-Sobolewska
Scott Bessent (z prawej) i Donald Trump
Nowe cła Trumpa. Zapadła decyzja w sprawie podwyżki
Ze świata
dziecko smartfon shutterstock_2645310685
Kolejny kraj chce ograniczyć social media dla dzieci
Tech
RPP stopy procentowe
Jest decyzja RPP w sprawie stóp procentowych
Pieniądze
Wenezuela, ropa naftowa
Dogadali się z USA. Dla "stabilności międzynarodowego rynku energii"
Ze świata
bitcoin shutterstock_1101721358
Bitcoin zyskuje, gdy srebro tanieje. Zmiana kierunku kapitału
Tech
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica