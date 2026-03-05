Koniec ze zmianą czasu. "Nie chodzi tylko o zegarki"

Europejczycy chcą odejść od zmiany czasu. Komentarze polityków Źródło: TVN24

Jak poinformowały władze kanadyjskiej prowincji, w niedzielę mieszkańcy ponownie przestawią zegarki wraz z wprowadzeniem czasu letniego. Będzie to jednak ostatnia taka operacja.

Decyzja oznacza definitywny koniec obowiązującego od lat rytuału przestawiania zegarów i urządzeń elektronicznych dwa razy w roku.

Nowa strefa czasowa

Po zmianie wprowadzona zostanie stała strefa określana jako Pacific Time. Jak przekazano w komunikacie władz, rozwiązanie to zbliży prowincję do modelu przyjętego w Yukon, które zrezygnowało ze zmiany czasu już w 2020 roku.

Nowa strefa czasowa będzie zimą zgodna z regionami stosującymi czas górski, m.in. z Alberta. W pozostałej części roku czas w prowincji będzie pokrywał się ze strefą obowiązującą na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych - w Kalifornii, Oregonie i Waszyngtonie.

Zmiana czasu i "wszelkiego rodzaju problemy"

Premier prowincji David Eby podczas ogłoszenia decyzji podkreślił, że dotychczasowy system sprawiał mieszkańcom wiele problemów.

- Przesuwanie czasu do przodu i do tyłu powoduje wszelkiego rodzaju problemy - powiedział.

Dodał też: - Każdy rodzic wie, że zmiana zegarków dwa razy w roku powoduje znaczną ilość chaosu w i tak już intensywnym życiu.

Jak zaznaczył, mieszkańcy prowincji jasno sygnalizowali władzom, że sezonowe zmiany czasu "po prostu się u nich nie sprawdzają".

- W tej decyzji nie chodzi tylko o zegarki. Chodzi o ułatwienie życia rodzinom, ograniczenie zakłóceń w działalności gospodarczej oraz wspieranie stabilnej, prosperującej gospodarki - podkreślił Eby.

Zmiana czasu w Polsce i Europie

W 2018 r. pojawiła się szansa na odejście od przestawiania zegarków co pół roku. Komisja Europejska zaproponowała zniesienie zmiany czasu. Propozycję tę poparł Parlament Europejski, ale sprawa utknęła w Radzie UE. Po raz ostatni Rada UE zajmowała się kwestią w 2019 r. Trudności wiązały się z tym, że kraje muszą porozumieć się między sobą i skoordynować, przy którym czasie - letnim czy zimowym - chcą zostać. Ostateczne rozstrzygnięcie dotyczące dyrektywy wciąż nie zapadło.

W Polsce zmianę czasu reguluje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026.

Co o zmianie czasu sądzą naukowcy

Kwestia zasadności zmiany czasu od lat budzi kontrowersje i prowokuje dyskusje wśród obywateli, polityków i naukowców. Ci ostatni mają coraz więcej argumentów przeciw sezonowej zmianie czasu. Niedawne analizy naukowców ze Stanford Medicine (USA) pokazały, że rezygnacja z przestawiania zegarków dwa razy w roku i wprowadzenie stałego czasu zimowego mogłyby przynieść znaczące korzyści zdrowotne, w tym zmniejszyć liczbę udarów mózgu i ograniczyć problem otyłości.

W Polsce badania dotyczące wpływu światła na rytm okołodobowy prowadziła m.in. chronopsycholog dr hab. Irena Iskra-Golec wraz ze współpracownikami z Uniwersytetu SWPS. Badacze udowodnili, że naprzemienność ekspozycji na światło dzienne i sztuczne oświetlenie wpływa na naturalny rytm biologiczny człowieka, przyspieszając go lub zwalniając.

Opracował Jan Sowa/kris