Zmarł najbogatszy człowiek w Wielkiej Brytanii

Gopichand Hinduja zmarł w wieku 85 lat
Gopichand Hinduja zmarł w wieku 85 lat
Źródło: Aaron Chown/PA Images via Getty Images
W wieku 85 lat zmarł we wtorek Gopichand Hinduja, indyjski przedsiębiorca i miliarder, najbogatszy człowiek w Wielkiej Brytanii. Wartość netto majątku rodziny biznesmena szacuje się na ponad 35 miliardów funtów.

Rodzina napisała w oświadczeniu: "Pozostawi głęboką pustkę w sercu naszej rodziny". Dodano, że "zostanie zapamiętany za swoją niezwykłą pracę".

Hinduja i jego starszy brat Srichand przeprowadzili się do Londynu w latach 80. XX wieku. Zarządzali stamtąd Grupą Hinduja, inwestując w różne sektory, w tym w bankowość, nieruchomości, ropę naftową i przemysł rozrywkowy. Obecnie grupa ta zatrudnia około 150 tys. osób na całym świecie. Srichand zmarł w 2023 r.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Rodzinny biznes stworzył ojciec braci, Parmanand, który w 1914 r. rozpoczął handel dywanami, herbatą i przyprawami na terenie ówczesnych Indii Brytyjskich, obecnie Pakistanu. Później przeniósł interes do Iranu. Sam Hinduja dołączył do firmy w 1959 r.

"Financial Times" przyznał, że "nie jest jasne, czy kierowanie grupą przejdzie w ręce jednego z dwóch pozostałych braci Hinduji". Najmłodszy, Ashok, realizuje operacje w Indiach, w tym zarządza flagowymi firmami: Ashok Leyland, produkującą ciężarówki i autobusy, oraz IndusInd Bank. Drugi z braci, Prakash, jest prezesem Hinduja Group w Europie.

Brytyjski dziennik zauważył, że wszyscy czterej bracia byli w ostatnich latach uwikłani w spory sądowe dotyczące własności aktywów i pełnomocnictwa.

Hinduja, podobnie jak jego rodzeństwo, deklarował się jako abstynent i wegetarianin. Był znany ze swoich przekonań religijnych oraz z wiary w astrologię.

Autorka/Autor: /ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Aaron Chown/PA Images via Getty Images

