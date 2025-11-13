Żyła złota w Afryce. Wartość przekracza pięć miliardów dolarów

Szczątki małego samolotu, który rozbił się niedaleko Mombasy w Kenii Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wysokiej jakości ruda złota została odkryta w kenijskim hrabstwie Kakamega w zachodniej części kraju, jak poinformował brytyjski koncern Shanta Gold w raporcie do władz górniczych afrykańskiego kraju. Przypomniał, że w tej części Kenii złoto wydobywano już w czasach kolonialnych, a on sam przez kilka lat prowadził tam intensywne badania geologiczne.

Wartość kruszcu została oszacowana na 5,29 mld dolarów. Brytyjska firma planuje zainwestować ponad 200 mln dolarów w rozwój kopalni i zakładu przetwarzającego wydobytą rudę. Przewiduje, że wydobycie potrwa przez co najmniej osiem lat.

Szansa na rozwój gospodarki Kenii

Odkrycie to może doprowadzić do wzmocnienia rozwoju gospodarczego i stworzenia wielu miejsc pracy, co rząd w Nairobi odczułby w postaci podatków, opłat licencyjnych i wpływów do budżetu, które przełożą się na wzrost gospodarczy - przekonywał koncern. Jak oszacował, zapłaci bezpośrednio rządowi w Nairobi 1 proc. wartości odkrytego złota. Shanta Gold przekonywał też, że nowe złoże uczyni z Kenii kluczowego gracza we wschodnioafrykańskim przemyśle wydobywczym złota, dotychczas zdominowanym przez sąsiednią Tanzanię i Sudan. Obecnie kenijski sektor wydobywczy wnosi mniej niż 1 proc. do produktu krajowego brutto (PKB).

Złoża złota w Liberii największe na... świecie?

W Afryce to Ghana jest największym producentem złota, którego w ubiegłym roku wydobyła ponad 140 ton. Ważnymi producentami tego kruszcu są też Republika Południowej Afryki, Mali, Burkina Faso, Tanzania i Wybrzeże Kości Słoniowej. W sierpniu władze Liberii poinformowały o odkryciu w Arthington, w hrabstwie Montserrado, obiecującej żyły złota, która - jeśli potwierdzą to badania geologiczne - może okazać się jedną z największych w Afryce, a być może i na świecie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD