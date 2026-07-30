Złoty biznes rodziny Orbana. Miliardowe zyski

Co słychać u Viktora Orbana? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

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Węgierski portal przeanalizował wyniki finansowe firm należących do najbliższych krewnych byłego premiera. Chodzi w sumie o 21 przedsiębiorstw.

Zysk firm rodziny Orbana

Firmy należące do rodziny Orbana miały w ubiegłym roku zysk w wysokości 3 mld forintów, czyli ok. 8,3 mln euro albo niemal 35 mln złotych.

Ich łączna wartość netto na koniec ubiegłego roku wynosiła ok. 70 mld forintów - ponad 190 mln euro, czyli przeszło 820 mln złotych.

Najważniejsze podmioty powiązane były z ojcem Viktora Orbana. We władzach innych spółek znajdują się m.in. matka Orbana oraz zięć - mąż jego najstarszej córki.

Oszczędności Wiktora Orbana

Jak wynika z oświadczenia majątkowego, zgromadzony przez rodzinę majątek nie przełożył się na stan posiadania samego Viktora Orbana. Były premier nie ma znaczących oszczędności, mimo że jego dochód brutto wynosił w ubiegłym roku 7,2 mln forintów miesięcznie (blisko 20 tys. euro).

Według ostatniej deklaracji majątkowej z 31 grudnia, on i jego żona posiadali na wspólnym rachunku bankowym 5,065 mln forintów (niecałe 14 tys. euro).

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Polityk nadal jest właścicielem domu o powierzchni 63 m kwa. w Felcsut oraz mieszkania o powierzchni 233 m kw. w Budapeszcie - przypomniały węgierskie media.

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