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Złoty biznes rodziny Orbana. Miliardowe zyski

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Viktor Orban
Co słychać u Viktora Orbana?
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL
W 2025 roku spółki należące do rodziny byłego premiera Węgier Viktora Orbana osiągnęły pokaźny zysk liczony w miliardach forintów - wynika z analizy portalu 24.hu.

Węgierski portal przeanalizował wyniki finansowe firm należących do najbliższych krewnych byłego premiera. Chodzi w sumie o 21 przedsiębiorstw.

Zysk firm rodziny Orbana

Firmy należące do rodziny Orbana miały w ubiegłym roku zysk w wysokości 3 mld forintów, czyli ok. 8,3 mln euro albo niemal 35 mln złotych.

Ich łączna wartość netto na koniec ubiegłego roku wynosiła ok. 70 mld forintów - ponad 190 mln euro, czyli przeszło 820 mln złotych.

Najważniejsze podmioty powiązane były z ojcem Viktora Orbana. We władzach innych spółek znajdują się m.in. matka Orbana oraz zięć - mąż jego najstarszej córki.

Oszczędności Wiktora Orbana

Jak wynika z oświadczenia majątkowego, zgromadzony przez rodzinę majątek nie przełożył się na stan posiadania samego Viktora Orbana. Były premier nie ma znaczących oszczędności, mimo że jego dochód brutto wynosił w ubiegłym roku 7,2 mln forintów miesięcznie (blisko 20 tys. euro).

Według ostatniej deklaracji majątkowej z 31 grudnia, on i jego żona posiadali na wspólnym rachunku bankowym 5,065 mln forintów (niecałe 14 tys. euro).

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Polityk nadal jest właścicielem domu o powierzchni 63 m kwa. w Felcsut oraz mieszkania o powierzchni 233 m kw. w Budapeszcie - przypomniały węgierskie media.

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Źródło: PAP
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Tagi:
Viktor OrbanWęgry
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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