Cena złota pobiła rekord wszech czasów

W poniedziałek cena złota sięgnęła historycznego maksimum 5110,50 dolarów.

W 2025 roku złoto podrożało już o 64 procent, notując największy roczny wzrost od 1979 roku. W samym ostatnim tygodniu ceny ustanawiały kolejne rekordy, a od początku roku wzrosły o ponad 18 procent.

Bezpieczna lokata w czasach niepewności

Wzrost cen napędzają popyt na aktywa bezpieczne, łagodzenie polityki pieniężnej w USA, silne zakupy banków centralnych - w tym czternasty z rzędu miesiąc zakupów ze strony Chin w grudniu - oraz rekordowe napływy środków do funduszy ETF.

Najnowszym impulsem jest, jak ocenił Kyle Rodda, starszy analityk rynkowy w Capital.com, "w istocie kryzys zaufania do administracji USA i amerykańskich aktywów, wywołany chaotycznym podejmowaniem decyzji przez administrację Donalda Trumpa w zeszłym tygodniu"

BREAKING: Gold’s market cap officially hits a record $35 trillion and silver’s market cap hits a record $6 trillion.



Gold and silver are now worth 9 TIMES the market cap of Nvidia. pic.twitter.com/pwW8arKPpA — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) January 26, 2026 Rozwiń

Taryfy, napięcia i dolar

Prezydent USA Donald Trump w środę wycofał się z gróźb nałożenia ceł na europejskich sojuszników w celu wymuszenia przejęcia Grenlandii. W weekend zapowiedział jednak wprowadzenie 100-procentowych ceł na Kanadę, jeśli ta zrealizuje umowę handlową z Chinami.

Trump zagroził także nałożeniem 200-procentowych ceł na francuskie wina i szampany, próbując wywrzeć presję na prezydenta Francji Emmanuela Macrona, by dołączył do jego inicjatywy - Rady Pokoju. Część obserwatorów obawia się, że organ ten mógłby osłabić rolę ONZ jako głównej globalnej platformy rozwiązywania konfliktów, czemu Trump zaprzeczał.

- Administracja Trumpa spowodowała trwałe pęknięcie w sposobie prowadzenia spraw i teraz wszyscy w zasadzie uciekają do złota jako jedynej alternatywy - dodał Rodda.

Prognozy dalszych wzrostów

W poniedziałek umacniający się jen osłabił dolara, a inwestorzy ograniczali pozycje w amerykańskiej walucie przed zaplanowanym na ten tydzień posiedzeniem Rezerwy Federalnej. Słabszy dolar sprawia, że wyceniane w nim złoto jest tańsze dla posiadaczy innych walut.

Analitycy spodziewają się dalszych wzrostów cen złota nawet w kierunku 6 000 dolarów za uncję. - Spodziewamy się dalszych wzrostów. Nasza obecna prognoza sugeruje, że ceny osiągną szczyt w okolicach 5 500 dolarów jeszcze w tym roku - powiedział Philip Newman, dyrektor w Metals Focus. Dodał, że ewentualne korekty będą krótkotrwałe i szybko spotkają się z silnym popytem.

Rekordy także na rynku srebra i platyny

Cena srebra wzrosła o 4,8 procent do 107,903 dolara po wcześniejszym rekordzie 109,44 dolara. Platyna zdrożała o 3,4 procent do 2 861,91 dolara za uncję, a pallad o 2,5 procent - do 2 060,70 dolara.

Srebro po raz pierwszy przekroczyło poziom 100 dolarów w piątek, kontynuując dynamiczny trend po wzroście o 147 procent w ubiegłym roku, napędzanym napływem kapitału inwestorów detalicznych i ograniczoną podażą fizycznego metalu.

