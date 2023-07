Z ankiety przeprowadzonej wśród banków centralnych wynika, że coraz więcej państw woli trzymać swoje rezerwy złota w kraju - informuje Reuters. - Jeśli to jest moje złoto, to chcę je u siebie. To zdanie, które było powtarzane jak mantra w ciągu ostatniego roku - stwierdził Rod Ringrow z firmy Invesco, która przeprowadziła badanie.

Kryzys na rynkach finansowych w zeszłym roku spowodował ogromne straty dla zarządzających państwowymi pieniędzmi, którzy "fundamentalnie" musieli przemyśleć swoje strategie, uwzględniając, że wyższa inflacja i napięcia geopolityczne będą się utrzymywać.

Jak podaje Reuters, ponad 85 proc. z 85 państwowych funduszy majątkowych i 57 banków centralnych, które wzięły udział w corocznym badaniu Invesco Global Sovereign Asset Management uważa, że ​​inflacja w nadchodzącej dekadzie będzie wyższa niż w poprzedniej.

Zmianę podejścia spowodowało także zeszłoroczne zamrożenie przez Zachód prawie połowy z 640 miliardów dolarów rosyjskich rezerw złota i walut w odpowiedzi na inwazję na Ukrainę. Badanie wykazało, że "znacząca część" banków centralnych była zaniepokojona ustanowionym precedensem.

Z ankiety wynika, że prawie 60 proc. respondentów stwierdziło, że złoto stało się bardziej atrakcyjne jako sposób lokowania rezerw. Jednocześnie aż 68 proc. ankietowanych instytucji trzyma rezerwy "w kraju" w porównaniu do 50 proc. w 2020 r.

Jeden z przedstawicieli banków centralnych, cytowany anonimowo, napisał: "Przechowywaliśmy je (złoto) w Londynie… ale teraz przenieśliśmy je z powrotem do własnego kraju, aby zachować je jako bezpieczną przystań i zapewnić bezpieczeństwo".

Sztabki złota Shutterstock

Jednym z banków centralnych, który sprowadzał złoto do kraju był Narodowy Bank Polski. Działo się to jednak także przed wojną w Ukrainie. Duży transport miał miejsce na przykład w 2019 roku.

Banki szukają alternatywy dla dolara

Reuters zauważa, że obawy geopolityczne w połączeniu z możliwościami na rynkach wschodzących również zachęcają niektóre banki centralne do odchodzenia od dolara.

Do 7 proc. wzrósł odsetek instytucji, które uważają, że ​​rosnące zadłużenie USA jest niekorzystne, chociaż większość ankietowanych nadal nie widzi alternatywy dla dolara jako światowej waluty rezerwowej. Odsetek tych banków i funduszy, które postrzegają chińskiego juana jako potencjalnego rywala, spadły do ​​18 proc. w porównaniu do 29 proc. w zeszłym roku.

Prawie 80 proc. ze 142 ankietowanych instytucji postrzega napięcia geopolityczne jako największe ryzyko w następnej dekadzie, a 83 proc. wskazało inflację jako powód do obaw w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Z badania wynika, że infrastruktura jest obecnie postrzegana jako najbardziej atrakcyjna klasa aktywów, szczególnie projekty związane z wytwarzaniem energii odnawialnej.

Ringrow powiedział, że fundusze majątkowe, które osiągnęły lepsze wyniki w zeszłym roku, to te, które rozpoznały ryzyko związane z zawyżonymi cenami aktywów i były skłonne dokonać znacznych zmian w portfelu.

- Fundusze i banki centralne próbują teraz uporać się z wyższą inflacją – powiedział i stwierdził, że to ich największe zmartwienie na ten moment.

