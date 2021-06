Złota wiza za kupno domu. Portugalia wprowadza ograniczenia

Rząd Portugalii ogłosił ograniczenia w wydawaniu tak zwanych złotych wiz dla obywateli państw spoza Unii Europejskiej. Pozwalają one na stały pobyt w tym kraju. Po zmianach nie będzie można ich już przyznawać przedsiębiorcom, którzy inwestują w nieruchomości w największych portugalskich miastach.

Zgodnie z nowymi zasadami, które w czwartek zatwierdził rząd Portugalii, po 31 grudnia 2021 roku prawo do uzyskania złotej wizy stracą nabywcy nieruchomości usytuowanych na terenie aglomeracji Lizbony i Porto, a także na terenie wybrzeża.

Złote wizy w Portugalii

Zwiększyła się też wartość środków inwestowanych przez osoby spoza UE w domy, aby otrzymać złotą wizę uprawniającą do stałego pobytu w Portugalii i prawa do przemieszczania się po krajach strefy Schengen. Od stycznia do kwietnia 2021 roku osoby, które otrzymały złotą wizę zainwestowały 173 mln euro, czyli o 17 proc. więcej niż w takim samym okresie w 2020 roku.