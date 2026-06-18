Ze świata Pierwszy arabski kraj przyjmuje zakaz social mediów dla dzieci Oprac. Wiktor Knowski |

Keir Starmer o zakazie mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 16 roku życia Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Samodzielne deklarowanie wieku nie będzie uznawane za prawidłową metodę weryfikacji. Nowe prawo dotyczy wszystkich platform, których usługi są dostępne w kraju, i które umożliwiają interakcje społeczne, udostępnianie treści i tworzenie kont.

Nie pomoże zgoda rodzica

Ewentualna zgoda wyrażona przez rodziców nie będzie uprawniała do innego traktowania użytkownika. Platformy będą zobowiązane do monitorowania kont i natychmiastowego podejmowania działań w razie naruszeń. Mają 12 miesięcy na pełne wdrożenie nowych regulacji - podał portal Emirates 24/7.

Nastolatki w wieku 15-16 lat mają uzyskać regulowany i bezpieczny dostęp do platform z treściami dostosowanymi do wieku, z ograniczonymi możliwościami interakcji, kontrolowanym czasem użytkowania i funkcją kontroli rodzicielskiej.

Platformy mają obowiązek wdrożenia dokładnych i niezawodnych mechanizmów weryfikacji wieku oraz podejmowania natychmiastowych działań w celu wyegzekwowania zgodności.

Ochrona danych osobowych

Nowe prawo wprowadza również zakaz wykorzystywania lub przetwarzania danych osobowych dzieci w celach komercyjnych w oparciu o śledzenie ich aktywności cyfrowej.

Szereg krajów przygotowuje własne prawa, mające ograniczyć dostęp dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych. Australia jako pierwsze państwo w świecie wprowadziła takie rozwiązanie, obowiązujące od grudnia ub.r.

Platformy mediów społecznościowych, takie jak TikTok, Facebook i Snapchat, podają, że aby się zarejestrować, trzeba mieć co najmniej 13 lat. Jednak obrońcy praw dzieci twierdzą, że kontrola jest niewystarczająca, a oficjalne dane z kilku krajów europejskich pokazują, że ogromna liczba dzieci poniżej 13. roku życia ma konta w mediach społecznościowych.

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