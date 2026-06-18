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Ze świata

Pierwszy arabski kraj przyjmuje zakaz social mediów dla dzieci

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Abu Zabi
Keir Starmer o zakazie mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 16 roku życia
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Zjednoczone Emiraty Arabskie zakazały posiadania kont w mediach społecznościowych dzieciom poniżej 15. roku życia - przekazał Reuters. To pierwszy kraj arabski, który przyjął podobny zakaz. ZEA zobowiązały platformy do wdrożenia "niezawodnych mechanizmów" weryfikacji wieku.

Samodzielne deklarowanie wieku nie będzie uznawane za prawidłową metodę weryfikacji. Nowe prawo dotyczy wszystkich platform, których usługi są dostępne w kraju, i które umożliwiają interakcje społeczne, udostępnianie treści i tworzenie kont.

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Nie pomoże zgoda rodzica

Ewentualna zgoda wyrażona przez rodziców nie będzie uprawniała do innego traktowania użytkownika. Platformy będą zobowiązane do monitorowania kont i natychmiastowego podejmowania działań w razie naruszeń. Mają 12 miesięcy na pełne wdrożenie nowych regulacji - podał portal Emirates 24/7.

Nastolatki w wieku 15-16 lat mają uzyskać regulowany i bezpieczny dostęp do platform z treściami dostosowanymi do wieku, z ograniczonymi możliwościami interakcji, kontrolowanym czasem użytkowania i funkcją kontroli rodzicielskiej.

Platformy mają obowiązek wdrożenia dokładnych i niezawodnych mechanizmów weryfikacji wieku oraz podejmowania natychmiastowych działań w celu wyegzekwowania zgodności.

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Ochrona danych osobowych

Nowe prawo wprowadza również zakaz wykorzystywania lub przetwarzania danych osobowych dzieci w celach komercyjnych w oparciu o śledzenie ich aktywności cyfrowej.

Szereg krajów przygotowuje własne prawa, mające ograniczyć dostęp dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych. Australia jako pierwsze państwo w świecie wprowadziła takie rozwiązanie, obowiązujące od grudnia ub.r.

Platformy mediów społecznościowych, takie jak TikTok, Facebook i Snapchat, podają, że aby się zarejestrować, trzeba mieć co najmniej 13 lat. Jednak obrońcy praw dzieci twierdzą, że kontrola jest niewystarczająca, a oficjalne dane z kilku krajów europejskich pokazują, że ogromna liczba dzieci poniżej 13. roku życia ma konta w mediach społecznościowych.

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Tagi:
Zjednoczone Emiraty ArabskieMedia społecznościowedzieciMłodzież
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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