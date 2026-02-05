Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Drożej niż w czasie Tygodnia Mody. Ceny poszybowały

mediolan wlochy shutterstock_2298548261
Zimowe Igrzyska Olimpijskie Milano Cortina 2026
Źródło: Reuters
Noclegi w Mediolanie mocno podrożały. Wzrost w czasie igrzysk olimpijskich to nawet ponad 90 procent - wynika z danych włoskiej firmy szkoleniowo-doradczej Albergatore Pro. Z kolei hotele w Cortinie d'Ampezzo są tak drogie jak zawsze.

Jak odnotowano w analizie sytuacji w mediolańskich hotelach, średnia cena noclegu w 2-osobowym pokoju w czasie igrzysk to 299 euro, czyli o 92 procent więcej niż wynosi średnia roczna.

To najdroższe medale w historii igrzysk
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

To najdroższe medale w historii igrzysk

Igrzyska windują ceny

Zauważono jednocześnie, że za jedną noc dla dwóch osób w hotelu w stolicy Lombardii w okresie odbywającego się tam wielkiego wydarzenia, np. Tygodnia Mody, wielkiego koncertu czy igrzysk, trzeba zapłacić przez cały luty średnio 192 euro, tj. o 23 procent więcej niż przed rokiem w szczycie napływu gości.

Na czas igrzysk, zwłaszcza przed ich piątkową inauguracją na mediolańskim stadionie San Siro, ceny niemal we wszystkich hotelach są wysokie, a w wielu już jest prawie komplet. W większości za jednoosobowy pokój trzeba zapłacić nawet ponad 200 euro za noc.

Do tej ceny doliczany jest zawsze miejski podatek turystyczny w wysokości od 4 do 10 euro za każdą dobę hotelową.

Według danych branży hotelarskiej na czas igrzysk zarezerwowano 75 procent miejsc w hotelach w mieście. W lutym w Mediolanie będzie o około 400 tysięcy turystów więcej niż średnio przebywa ich w tym miesiącu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wyjątkowe igrzyska. Co trzeba wiedzieć

Wyjątkowe igrzyska. Co trzeba wiedzieć

TVN24
Rosyjskie cyberataki na obiekty olimpijskie. Szef MSZ: udaremniliśmy

Rosyjskie cyberataki na obiekty olimpijskie. Szef MSZ: udaremniliśmy

TVN24

Cortina d'Ampezzo

Natomiast u "Królowej Dolomitów" bez zmian. Wysokie ceny notuje się zawsze w sezonie zimowym w większości hoteli w Cortinie d'Ampezzo, drugim oficjalnym mieście-gospodarzu olimpijskich zmagań. To jeden z najbardziej luksusowych ośrodków narciarskich we Włoszech, oferujący około stu tras zjazdowych.

Federacja konsumentów poinformowała, że w czasie igrzysk ceny w tamtejszych hotelach wzrosły nawet o 195 procent. Ceny za pokój zaczynają się zwykle od 400 euro.

Ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich Mediolan - Cortina już 6 lutego. Transmisja w Eurosporcie 1, Playerze i HBO Max.

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE NA IGRZYSKACH. HARMONOGRAM >>>

WIĘCEJ O IGRZYSKACH MEDIOLAN - CORTINA 2026 >>>

STARTY POLAKÓW. DZIEŃ PO DNIU >>>

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Alicja Skiba/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
WłochyMediolanTurystyka
Zobacz także:
Rosja Kreml Plac Czerwony
Niemiecki wywiad: Rosja wydaje więcej, niż zakładano, to rosnące zagrożenie dla Europy
Najnowsze
Wenezuela, ropa naftowa
"Namacalne bogactwo". Rządzący namawiają gigantów
Ze świata
Konwencja partii Brauna
Wynajęli pałac Braunowi, pieniądze przekazali Ukrainie
Z kraju
broker, giełda, wall street, stock exchange
"Panuje niepewność". Cena ostro w dół
Ze świata
unicef budynek logo shutterstock_2594306569
"Krzywda, którą powodują, nie ma nic wspólnego z fikcją". UNICEF podał niepokojące dane
Tech
MILANOCORTINA2026_MEDALS_OLY
To najdroższe medale w historii igrzysk
Ze świata
warszawa ludzie ulica
Praca z importu. Rekord pobity
Z kraju
Berlin Brandenburg lotnisko shutterstock_2239720323
Lotnisko wstrzymuje wszystkie odloty
Turystyka
budowa pracownik robotnik praca shutterstock_1031601475
Nadchodzi wielka fala, na horyzoncie wielki problem
Z kraju
Blackout w Hawanie
Kryzys się pogłębia. Fatalne skutki działań USA
Ze świata
Radosław Sikorski
Sikorski: Stany Zjednoczone zidentyfikowały poważny problem
Z kraju
epa12704535
Gigantyczne zwolnienia w "Washington Post"
Ze świata
shutterstock_2600100189_1
Minerały krytyczne pod większym nadzorem. Jest plan na porozumienie
Ze świata
shutterstock_2542628065
USA walczą o kluczowe surowce. Vance: chcemy utworzyć blok
Ze świata
pap_20251224_1GI
Cena mocno w dół, mit "wyparowuje"
Łukasz Figielski
forum-1066538221
Koniec epoki w Czechach. Wydobyto ostatni wagonik
Ze świata
shutterstock_2524535261
Brakuje pelletu. Minister: możliwa interwencja
Z kraju
Kijów, Ukraina
Kraje Unii Europejskiej porozumiały się w sprawie pomocy dla Ukrainy
Ze świata
sofia bulgaria shutterstock_2710427395
Po wprowadzeniu euro wzrosły ceny? Rzecznik MSZ odpowiada
Ze świata
Budowa tunelu średnicowego w Łodzi ( 25.01.2023.)
PKP PLK zrywa umowę. "Rażące opóźnienia i nieprawidłowości"
Z kraju
Donald Tusk na posiedzeniu rządu (3 lutego 2026)
Tusk zablokował. Bruksela akceptuje nową wersję
Z kraju
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
Komu zmaleje rata kredytu hipotecznego? "Duży spadek"
Pieniądze
Złotówki Pieniądze PLN
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
Pieniądze
Musk oskarża Unię o cenzurę. Oto, za co naprawdę go ukarano
Majątek Muska z nowym rekordem
Ze świata
telefon rece smartphone
Awaria sieci Play
Z kraju
Ropa tanieje: OPEC musi "popracować" z Iranem i Rosją
Rosja liczy straty. Dochody spadły o połowę
Ze świata
vlkolinec wies slowacja shutterstock_2305080429
Wchodzą na prywatne posesje, zaglądają do okien. "Turystyczne zoo"
Turystyka
market zakupy usa shutterstock_2713613113
Pierwsza taka firma w elicie. Historyczny moment
Ze świata
banknoty polskie pieniadze portfel shutterstock_2391839139
ZUS przeliczył emerytury. Jest podwyżka
Dla seniora
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
Połowa Polaków zarabia poniżej tej kwoty
Pieniądze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica