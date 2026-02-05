Drożej niż w czasie Tygodnia Mody. Ceny poszybowały

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Milano Cortina 2026 Źródło: Reuters

Jak odnotowano w analizie sytuacji w mediolańskich hotelach, średnia cena noclegu w 2-osobowym pokoju w czasie igrzysk to 299 euro, czyli o 92 procent więcej niż wynosi średnia roczna.

Igrzyska windują ceny

Zauważono jednocześnie, że za jedną noc dla dwóch osób w hotelu w stolicy Lombardii w okresie odbywającego się tam wielkiego wydarzenia, np. Tygodnia Mody, wielkiego koncertu czy igrzysk, trzeba zapłacić przez cały luty średnio 192 euro, tj. o 23 procent więcej niż przed rokiem w szczycie napływu gości.

Na czas igrzysk, zwłaszcza przed ich piątkową inauguracją na mediolańskim stadionie San Siro, ceny niemal we wszystkich hotelach są wysokie, a w wielu już jest prawie komplet. W większości za jednoosobowy pokój trzeba zapłacić nawet ponad 200 euro za noc.

Do tej ceny doliczany jest zawsze miejski podatek turystyczny w wysokości od 4 do 10 euro za każdą dobę hotelową.

Według danych branży hotelarskiej na czas igrzysk zarezerwowano 75 procent miejsc w hotelach w mieście. W lutym w Mediolanie będzie o około 400 tysięcy turystów więcej niż średnio przebywa ich w tym miesiącu.

Cortina d'Ampezzo

Natomiast u "Królowej Dolomitów" bez zmian. Wysokie ceny notuje się zawsze w sezonie zimowym w większości hoteli w Cortinie d'Ampezzo, drugim oficjalnym mieście-gospodarzu olimpijskich zmagań. To jeden z najbardziej luksusowych ośrodków narciarskich we Włoszech, oferujący około stu tras zjazdowych.

Federacja konsumentów poinformowała, że w czasie igrzysk ceny w tamtejszych hotelach wzrosły nawet o 195 procent. Ceny za pokój zaczynają się zwykle od 400 euro.

Opracowała Alicja Skiba/kris