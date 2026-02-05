Logo TVN24
Ze świata

To najdroższe medale olimpijskie w historii

MILANOCORTINA2026_MEDALS_OLY
Klaudia Adamek po ślubowaniu olimpijskiej reprezentacji Polski
Źródło: Eurosport
Sportowcy, którzy w tym miesiącu staną na podium w trakcie rozpoczynających się właśnie zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech, otrzymają najdroższe medale w historii - podaje portal stacji CNN.

Łącznie ponad 700 złotych, srebrnych i brązowych medali zostanie wręczonych najlepszym sportowcom świata uprawiającym sporty zimowe. Wartość sentymentalna nagród jest niezaprzeczalna, jednak pod względem czysto finansowym będą warte więcej niż kiedykolwiek wcześniej.

Przyczyna jest prozaiczna - kruszce, z których robione są medale olimpijskie, jeszcze nigdy nie były tak drogie. Według danych FactSet, od czasu igrzysk olimpijskich w Paryżu w lipcu 2024 r. ceny złota i srebra wzrosły odpowiednio o ok. 107 proc. i 200 proc.

Najdroższe medale w historii igrzysk

To oznacza, że biorąc pod uwagę wyłącznie ceny metali, złote medale są obecnie warte ok. 2300 dolarów, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w trakcie igrzysk w Paryżu.

Z kolei srebrne są wyceniane na prawie 1400 dolarów - trzy razy więcej niż 1,5 roku temu.

Popyt ze strony inwestorów detalicznych częściowo przyczynił się w ostatnich latach do wzrostu wartości srebra. Ceny złota wzrosły z kolei po tym, jak główne banki centralne zwiększyły swoje rezerwy - inwestorzy zaczęli skupiać uwagę na tradycyjnych aktywach, które są postrzegane jako bezpieczna forma zabezpieczenia kapitału w obliczu zawirowań geopolitycznych.

Medale olimpijskie, które będą wręczane we Włoszech
Medale olimpijskie, które będą wręczane we Włoszech
Źródło: mat. prasowe

Nie tylko złoto

Najlepsi sportowcy otrzymają medale wykonane z metali pochodzących z recyklingu od włoskiej mennicy państwowej i instytutu poligraficznego. Należy jednak pamiętać, że ich skład nie jest jednolity. W przypadku złotych - tylko sześć gramów z łącznie 506 to czyste złoto, reszta to srebro.

Z kolei brązowe medale wykonane są z miedzi i ważą 420 gramów, a ich wartość wynosi ok. 5,6 dolarów za sztukę, jak wynika z danych opublikowanych przez organizatorów imprezy.

Jak ujawnił londyński dom aukcyjny Baldwin's, złote medale olimpijskie nie są wykonane z czystego złota od czasu igrzysk olimpijskich w Sztokholmie w 1912 r. Ich wartość - a ważyły zaledwie 26 gramów - wynosiłaby mniej niż 20 dolarów w oparciu o ówczesną cenę złota. Po uwzględnieniu inflacji cen konsumpcyjnych w USA, kwota ta obecnie jest na poziomie ok. 530 dolarów.

W czwartek ok. godz. 10:30 polskiego czasu złoto kosztowało ok. 4879,60 za uncję, srebro - 78,96 dolarów za uncję, a miedź - 5,83 za funt.

Ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich Mediolan - Cortina już 6 lutego. Transmisja w Eurosporcie 1, Playerze i HBO Max.

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE NA IGRZYSKACH. HARMONOGRAM >>>

WIĘCEJ O IGRZYSKACH MEDIOLAN - CORTINA 2026 >>>

STARTY POLAKÓW. DZIEŃ PO DNIU >>>

pc

TVN24 HD

pc
Opracowała Alicja Skiba/kris

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: mat. prasowe

