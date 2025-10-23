Zielone światło dla unijnych sankcji. "Pakiet, który uderza w główne źródła rosyjskich dochodów"

USA ogłosiły sankcje na Rosnieft i Łukoil. Relacja Marcina Wrony Źródło: TVN24

Po wycofaniu weta wobec 19. pakietu sankcyjnego przez Słowację w środę wieczorem uruchomiona została procedura pisemna, która zakończyła się w czwartek o godz. 8 rano.

Jest to znaczący pakiet, który uderza w główne źródła rosyjskich dochodów poprzez nowe środki energetyczne, finansowe i handlowe - poinformowała duńska prezydencja w Radzie UE.

Nowe sankcje na Rosję

19. pakiet ustanawia zakaz importu rosyjskiego gazu skroplonego do UE od 2027 r. Ponadto wprowadza zakaz świadczenia usług związanych z kryptoaktywami dla obywateli Rosji, rezydentów i podmiotów z Rosji.

Nowe sankcje ustanowią zakaz świadczenia przez europejskich operatorów usług turystycznych w Rosji. Rozszerzą zakaz świadczenia usług sztucznej inteligencji, obliczeń o wysokiej wydajności i komercyjnych usług kosmicznych oraz wprowadzą wymóg uzyskania zezwolenia na wszelkie usługi, które są nadal dozwolone dla rządu Rosji lub osób fizycznych.

Flota cieni

Sankcje ustanowią też zakaz ubezpieczania używanych rosyjskich samolotów i statków przez pierwsze pięć lat po ich sprzedaży do państwa trzeciego.

UE uderzy też w 17 firm z krajów trzecich, w tym 12 operujących w Chinach lub Hongkongu, trzy w Indiach, dwie w Tajlandii. Wiele z nich jest zaangażowanych w rozwój dronów.

Poza tym nowe sankcje są wymierzone w tzw. rosyjską flotę cieni, porty państw trzecich, ruch lotniczy i łańcuchy dostaw.

