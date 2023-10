Tak wyglądają zarobki w największych firmach technologicznych

Od 29 dolarów za godzinę w TikToku do nawet 718 tysięcy dolarów rocznie w Google'u - tyle największe amerykańskie firmy technologiczne płacą specjalistom do spraw oprogramowania. Dane zostały opracowane przez portal Insider.

Ponad milion dolarów rocznie

Jak wynika z danych zawartych we wnioskach wizowych, inżynierowi oprogramowania w koncernie Alphabet (spółce-matce Google'a) zaproponowano 325 tys. dolarów pensji rocznie. Według innych danych o wynagrodzeniach, które wyciekły w lipcu, pewien inżynier oprogramowania w Google'u otrzymał 718 tys. dolarów wynagrodzenia bazowego, a roczne premie dla inżynierów oprogramowania wynoszą 605 tys. dolarów, co oznacza, że pracownik posiadający takie stanowisko może w ciągu roku zarobić około 1,3 miliona dolarów. W Amazonie w 2022 r. najwyżsi rangą projektanci zajmujący się rozwojem oprogramowania (software development engineers) mogą zarobić prawie 300 tys. dolarów rocznie, a starsi menedżerowie ds. rozwoju oprogramowania (software development managers) - nawet 340 tys. dolarów. Na podstawie wniosków o wizy pracownicze można stwierdzić, że w firmie Apple najlepiej zarabiającą osobą spoza USA w drugim kwartale 2022 r. był starszy menadżer, któremu zaproponowano 415 tys. dolarów.

Ile zarabia się w firmie Elona Muska?

W firmie Hewlett Packard Enterprise niezajmujący stanowisk kierowniczych pracownicy zajmujący się oprogramowaniem zarabiają od 160 tys. do 232 259 dolarów. Najlepiej opłacani pracownicy IBM mogą zarabiać nawet 335 tys. dolarów. W firmie Dell jest to prawie 200 tys. dolarów, a w Intelu - 263 952 dolarów. Software engineers i engineering managers w firmie Meta (dawniej Facebook) mogą liczyć na 290 tys. dolarów rocznej pensji. Menedżerowie produktu (product manager) zarabiają 280 tys. dolarów. Wśród aktywnych pracowników zagranicznych w firmie Microsoft w 2022 r. najwyższa pensja zidentyfikowana przez Insider należała do menedżera ds. planowania i analiz (business planner) i wyniosła 310 tys. dolarów. Inżynierowie zajmujący się tworzeniem oprogramowania w Tesli mogą zarobić ponad 175 tys. dolarów bazowego wynagrodzenia. W innej firmie Elona Muska, serwisie X (dawniej Twitter), w 2022 r. inżynierowie mogli zarobić ponad 300 tys. dolarów. Z kolei firma ByteDance i jej spółka zależna TikTok płaciły w Stanach Zjednoczonych od 29 dolarów za godzinę szeregowym pracownikom do 438 tys. dolarów rocznie dla engineering managers. W Uberze doświadczeni inżynierowie mogą zarobić 345 tys. dolarów, natomiast analitycy danych i starsi menedżerowie produktów ponad 170 tys. dolarów.