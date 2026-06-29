Ze świata Zełenski alarmuje, Bruksela reaguje na działania Łukaszenki Oprac. Krzysztof Krzykowski |

Ukraina. Zniszczenia po rosyjskich uderzeniach w Zaporożu (28.06.2026) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: ALEXANDER KAZAKOV/EPA/PAP

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Hipper odniosła się do pytań dziennikarzy o to, czy Białoruś zostanie wciągnięta w rosyjską inwazję na Ukrainę.

Białoruś a wojna w Ukrainie

Takie sugestie pojawiły się ponownie w przestrzeni publicznej po tym, gdy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił 25 czerwca, że posiada informacje, iż Białoruś nadal prowadzi działania na rzecz rozszerzenia agresji Rosji, w tym rozbudowuje przy granicy z Ukrainą infrastrukturę, m.in. drogi i magazyny amunicji, które mogą pomóc Moskwie.

W tym samym dniu przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka powiedział podczas spotkania z ambasadorem Rosji na Białorusi Borysem Gryzłowem, że jego kraj nie chce włączać się w wojnę, ale już 26 czerwca poleciał na dwudniowe spotkanie za zamkniętymi drzwiami z Władimirem Putinem w prywatnej rezydencji tego ostatniego w Wałdaju.

Sankcje na Białoruś. Reakcja Brukseli

W poniedziałek rzeczniczka KE powiedziała, że chociaż Bruksela ma nadzieję, iż Mińsk wykaże się wystarczającym rozsądkiem, żeby nie dać się wciągnąć w tę wojnę, to tak naprawdę Białoruś już jest w nią uwikłana.

- Rosja wciągnęła ją w tę wojnę poprzez zacieśnianie stosunków z Łukaszenką - oceniła Hipper.

Rzeczniczka powiedziała, że Białoruś umożliwia Rosji prowadzenie agresywnej wojny przeciwko Ukrainie, dlatego Unia nadal zamierza nakładać sankcje na reżim w Mińsku.

- Białoruś zapewnia Rosji pełne wsparcie. Widzieliśmy też, co Łukaszenka zrobił w zakresie zagrożeń hybrydowych wobec UE, w tym wykorzystywania migrantów jako broni na granicy wschodniej. I właśnie dlatego podejmujemy działania przeciwko jego reżimowi - skomentowała.

Jednocześnie ostrzegła Mińsk, że "gdziekolwiek pojawia się Rosja, tam następuje zniszczenie".

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