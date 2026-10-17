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Ze świata

Zełenski: 20 milionów Ukraińców może opuścić kraj

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Wołodymyr Zełenski
Zełenski "kozłem ofiarnym" Trumpa? Cisza i uśmiech prezydenta Ukrainy
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET / POOL
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Jeśli Ukraina przegra wojnę z Rosją, to ponad 20 milionów Ukraińców może zostać "wypędzonych" ze swojego kraju i wyjechać do Unii Europejskiej - stwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

- Rosja zabija nas na naszym terytorium. Oni przyszli na naszą ziemię i idą dalej do przodu. Nie chcą się zatrzymać - oświadczył Zełenski, przemawiając w Brukseli do unijnych liderów. Jego słowa przytacza brytyjski dziennik "Guardian".

Według ukraińskiego prezydenta rosyjski przywódca Władimir Putin chce więcej niż tylko zajęcia wschodniej części Ukrainy. - Takiej osobie nigdy nie będzie dość - dodał Zełenski.

Miliony Ukraińców na emigracji

W lipcu Instytut Demografii i Badań nad Jakością Życia Narodowej Akademii Nauk Ukrainy podał, że obecnie w kraju, który przed wojną liczył około 42 mln mieszkańców, mieszka ok. 29 mln osób. Są to ludzie przebywający na terytoriach kontrolowanych przez władze w Kijowie. 

Miliony Ukraińców opuściły swoje domy na początku rosyjskiej pełnoskalowej inwazji. Eurostat szacuje, że obecnie około 4 mln obywateli Ukrainy przebywa w państwach UE i korzysta z ochrony tymczasowej. Największą liczbę uchodźców przyjęły odpowiednio Niemcy, Polska i Czechy.

Luka w budżecie Ukrainy

Ostrzeżenie Zełenskiego przed potencjalną nową falą uchodźców padło po tym, gdy szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła, że w przyszłym roku deficyt budżetowy Ukrainy wyniesie około 70 mld euro.

Taka luka wynika nawet po uwzględnieniu uchwalonej w kwietniu unijnej pożyczki w wysokości 90 mld euro na potrzeby finansowe Ukrainy w latach 2026-2027.

Zełenski wziął udział w piątek w szczycie UE w Brukseli. Głowa państwa omawiał z unijnymi przywódcami m.in. dalsze wsparcie finansowe dla Ukrainy

Źródło: PAP
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