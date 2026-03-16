Ze świata

Strategiczny terminal w ogniu. Praca wstrzymana

Pożar portu Fudżajra w ZEA po ataku dronów i ostrzale
W porcie Fudżajra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich ponownie wstrzymano załadunek ropy naftowej - podał Reuters, powołując się na dwa źródła. Terminal pozwala ominąć cieśninę Ormuz, której blokada w ostatnich dniach wywołała gwałtowny wzrost cen surowca.

Przyczyną decyzji o wstrzymaniu operacji załadunku ropy był wybuch pożaru w strefie przemysłowej emiratu Fudżajra po ataku dronów. Według informacji miejscowych władz, które cytuje Reuters, właściwe służby pracują nad opanowaniem ognia. Wiadomo, że zdarzenie nie pociągnęło za sobą ofiar w ludziach.

Kolejny atak na Fudżajrę

To drugi w odstępie trzech dni podobny incydent, który w konsekwencji poważnie ogranicza możliwość ominięcia irańskiej blokady Ormuzu. Fudżajra leży nad Zatoką Omańską, na wschód od cieśniny.

Po raz pierwszy załadunek ropy wstrzymano w Fudżajrze w sobotę, także w wyniku ataku dronów. W niedzielę wznowiono wszystkie operacje. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej jeszcze 9 marca w miejscowym porcie ładowano średnio ok. 2,4 mln baryłek dziennie.

Maja Piotrowska

Po tym, jak 28 lutego Izrael i USA rozpoczęły bombardowania Iranu, żegluga w cieśninie Ormuz została poważnie zakłócona. Irańskie władze wprowadziły blokadę szlaku, a ponadto wielu armatorów unika tej trasy ze względów bezpieczeństwa. Znaczące ograniczenie transportu ropy naftowej przez cieśninę Ormuz, przez którą w normalnych warunkach przechodzi ok. 20 proc. światowego wolumenu ropy naftowej, spowodowało gwałtowny wzrost cen tego surowca na całym świecie.

Opracował Jan Sowa/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

IranKonflikt na Bliskim Wschodzieceny ropy
