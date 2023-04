Porozumienie w sprawie importu z Ukrainy. "Kryzys był nieuchronny"

Polska wycofa zakaz importu towarów z Ukrainy, a w zamian w ramach porozumienia z Unią Europejską wprowadzony zostanie unijny zakaz importu pszenicy, kukurydzy, rzepaku, nasion słonecznika i oleju słonecznikowego do pięciu krajów: Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii, choć z możliwym tranzytem - wynika ze słów unijnego komisarza do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego.

Ukraińskie produkty rolne - porozumienie Polski z KE

Zakaz importu do 5 krajów przygranicznych (Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii) dotyczyłby 5 produktów: pszenicy, kukurydzy, rzepaku, słonecznika i oleju słonecznikowego. Pozostałych 8 produktów, co do których Polska zgłaszała uwagi, zostanie objętych dochodzeniem KE, by ustalić, czy nie zakłócają sytuacji na wspólnym rynku - chodzi tu o m.in. drób, jaja, miód i mleko.