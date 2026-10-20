Ze świata Zawoalowana groźba Iranu. Od nich "zależą wszystkie światowe dane internetowe" Oprac. Jan Sowa |

Trump odrzucił propozycję Iranu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

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- Przez cieśninę Ormuz przebiega siedem głównych kabli, od których zależą wszystkie światowe dane internetowe i komercyjne - powiedział rzecznik Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) Hosejn Mohebbi.

Dodał też: - Przypominamy o tym wrogowi, żeby wiedział.

Kable w cieśninie Ormuz

Mohsen Rezaei, sekretarz irańskiej Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i były dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, zagroził na początku tego miesiąca, że podwodna infrastruktura może stać się kolejnym celem Teheranu.

- Jeśli wojna wybuchnie ponownie, liczne podmorskie kable, centra danych i obiekty sztucznej inteligencji w regionie, warte dwa biliony dolarów, znajdą się w naszym zasięgu - powiedział Rezaei, cytowany przez brytyjski portal Express.

Konflikt USA i Izraela z Iranem

Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego od nalotów Izraela i USA na Iran. Najbardziej intensywna faza walk zakończyła się w kwietniu, a ciężar działań przeniósł się na blokady morskie i presję gospodarczą. Konflikt w dużej mierze koncentruje się wokół blokowanej dla żeglugi cieśniny Ormuz.