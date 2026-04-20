"Nierealistyczne" warunki. Iran krytykuje działania USA

USA zatrzymały irański statek na Morzu Arabskim Źródło: X/U.S. Central Command

- Akcentując stawianie na pierwszym miejscu dyplomacji i deklarując gotowość do negocjacji, Stany Zjednoczone przyjmują jednocześnie postawę, która w najmniejszym stopniu nie świadczy o poważnym zaangażowaniu w proces dyplomatyczny - powiedział Bagei.

Dodał, że zajęcie statku irańskiego, blokowanie portów irańskich i opóźnianie wejścia w życie rozejmu w Libanie, stanowią "ewidentne złamanie zawieszenia broni", które formalnie ma obowiązywać do środy.

Bagei zaznaczył, że Iran jasno przedstawił swoje żądania i od nich nie odstąpi. - Jeśli chodzi o ochronę interesów narodowych Iranu, nie wierzymy w ostateczne terminy ani ultimata - podkreślił.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy bezradne wobec kryzysów

Iran nie usunie materiałów nuklearnych

Oznajmił też, że usunięcie z Iranu materiałów nuklearnych nigdy nie było traktowane przez jego okraj jako opcja w negocjacjach i ostateczne stanowisko Teheranu jest takie, iż jego "osiągnięcia nuklearne" muszą pozostać na terytorium kraju.

Wysokie rangą źródło we władzach Iranu powiedziało w poniedziałek agencji Reutersa, że różnice w stanowiskach USA i Iranu dotyczące irańskiego programu nuklearnego nadal się utrzymują. Źródło to podkreśliło, że "potencjał obronny" Iranu, w tym jego program rakietowy, nie podlegają negocjacjom ze Stanami Zjednoczonymi.

Rozmówca agencji dodał, że kontynuowanie przez USA blokady w cieśninie Ormuz podkopuje irańsko-amerykańskie rozmowy pokojowe.

Czytaj też: Iran grozi atakami

Negocjacje pod znakiem zapytania

W niedzielę prezydent USA Donald Trump poinformował, że amerykańscy negocjatorzy będą w poniedziałek w Pakistanie na drugiej rundzie rozmów z Iranem. Oskarżył jednocześnie Iran o poważne naruszenie zawieszenia broni i zagroził, że w przypadku braku porozumienia zniszczy irańskie mosty i elektrownie.

Zajęcie irańskiego statku towarowego podważyło możliwość drugiej rundy negocjacji zaplanowanej na ten tydzień w Pakistanie. Wiceprezydent JD Vance oraz czołowi urzędnicy USA mieli dziś udać się do Islamabadu, jednak irańskie ministerstwo spraw zagranicznych oświadczyło, że nie ma planów rozmów. Rozejm, o którego naruszanie USA i Iran wzajemnie się oskarżają, wygasa w środę.

