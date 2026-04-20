Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

"Nierealistyczne" warunki. Iran krytykuje działania USA

|
Teheran. Nawet stolica Iranu ma dziś problemy z dostępem do wody i nie zapewnia mieszkańcom podstawowych potrzeb życiowych
USA zatrzymały irański statek na Morzu Arabskim
Źródło: X/U.S. Central Command
Druga runda rozmów pokojowych między Iranem a Stanami Zjednoczonymi nie jest obecnie planowana - przekazał rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei. Dodał, że oczekiwania Waszyngtonu uznano w Teheranie za "nierealistyczne", a kwestia wywozu materiałów nuklearnych z kraju nigdy nie była rozważana.

- Akcentując stawianie na pierwszym miejscu dyplomacji i deklarując gotowość do negocjacji, Stany Zjednoczone przyjmują jednocześnie postawę, która w najmniejszym stopniu nie świadczy o poważnym zaangażowaniu w proces dyplomatyczny - powiedział Bagei.

Dodał, że zajęcie statku irańskiego, blokowanie portów irańskich i opóźnianie wejścia w życie rozejmu w Libanie, stanowią "ewidentne złamanie zawieszenia broni", które formalnie ma obowiązywać do środy.

Bagei zaznaczył, że Iran jasno przedstawił swoje żądania i od nich nie odstąpi. - Jeśli chodzi o ochronę interesów narodowych Iranu, nie wierzymy w ostateczne terminy ani ultimata - podkreślił.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy bezradne wobec kryzysów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Iran nie usunie materiałów nuklearnych

Oznajmił też, że usunięcie z Iranu materiałów nuklearnych nigdy nie było traktowane przez jego okraj jako opcja w negocjacjach i ostateczne stanowisko Teheranu jest takie, iż jego "osiągnięcia nuklearne" muszą pozostać na terytorium kraju.

Wysokie rangą źródło we władzach Iranu powiedziało w poniedziałek agencji Reutersa, że różnice w stanowiskach USA i Iranu dotyczące irańskiego programu nuklearnego nadal się utrzymują. Źródło to podkreśliło, że "potencjał obronny" Iranu, w tym jego program rakietowy, nie podlegają negocjacjom ze Stanami Zjednoczonymi.

Rozmówca agencji dodał, że kontynuowanie przez USA blokady w cieśninie Ormuz podkopuje irańsko-amerykańskie rozmowy pokojowe.

Negocjacje pod znakiem zapytania

W niedzielę prezydent USA Donald Trump poinformował, że amerykańscy negocjatorzy będą w poniedziałek w Pakistanie na drugiej rundzie rozmów z Iranem. Oskarżył jednocześnie Iran o poważne naruszenie zawieszenia broni i zagroził, że w przypadku braku porozumienia zniszczy irańskie mosty i elektrownie.

Zajęcie irańskiego statku towarowego podważyło możliwość drugiej rundy negocjacji zaplanowanej na ten tydzień w Pakistanie. Wiceprezydent JD Vance oraz czołowi urzędnicy USA mieli dziś udać się do Islamabadu, jednak irańskie ministerstwo spraw zagranicznych oświadczyło, że nie ma planów rozmów. Rozejm, o którego naruszanie USA i Iran wzajemnie się oskarżają, wygasa w środę.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
IranUSAKonflikt na Bliskim WschodzieDonald TrumpCieśnina Ormuz
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

